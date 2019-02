Il clima è impazzito non chiamatelo maltempo

clima te Change impazzito - Usa e Australia prova del pericolo : In Australia è ondata di caldo record mentre gli Stati Uniti sono in una morsa di freddo polare altrettanto memorabile. Scenari opposti, spettrali e brutali entrambi: strade, laghi e fiumi ghiacciati e dall'altra parte dell'emisfero, invece, asfalto che si scioglie come burro al sole.Nell'America trumpiana questo inverno è già entrato nella storia, condizioni estreme da giorni affrontano i cittadini di Chigago, ribattezzata ...

Cos’è la “Geoingegneria solare” - il possibile rimedio per il clima impazzito che suscita diversi interrogativi : Il 2018 è stato l’anno più caldo in Italia da quando vengono effettuate le rilevazioni, l’Antartide ogni anno perde una massa di ghiaccio 6 volte superiore a quella che ha perso negli ultimi 40 anni: la scienza si interroga su nuove soluzioni per affrontare i cambiamenti climatici. Bnews ha intervistato Marco Grasso, del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, che in un articolo recentemente ...