Grillo ha detto ai giudici quanto ha guadagnato dal suo blog

agi

: Qualche tempo fa ho intervistato #SergeTisseron, uno dei massimi esperti sul rapporto uomo/robot. Ecco ciò che mi h… - beppe_grillo : Qualche tempo fa ho intervistato #SergeTisseron, uno dei massimi esperti sul rapporto uomo/robot. Ecco ciò che mi h… - Antony05024999 : @LaStampaTV @LaStampa Grillo ha detto che è giovane. Infatti, solo un ragazzino. Al governo?! - FabioBlasioli : @beppe_grillo Mentre scrivi coglionate e salvi il leghista dai processi due ragazzi sardi sono stati arrestati per… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) "Il sito Beppe.it, gestito dalla Casaleggio Associati che ne curava anche la contabilità, è nato nel 2005 da un incontro tra me e Gianroberto Casaleggio per fare controinformazione. Inizialmente si finanziava con gli incassi delle videocassette dei miei spettacoli. Nel 2014 è subentrata la pubblicità come forma di finanziamento del, pubblicità con dei limiti perché la gestiva Google. Ma in quel periodo ilera ormai alla fine perché c'erano i social network e i commenti non andavano più lì ma sui social. Da quella operazione lì abbiamo avuto tutti delle perdite. Basta vedere le mie denunce dei redditi dal 2005 in poi".Lo ha testimoniato Beppenel processo per diffamazione a carico dell'ex militante del M5S Giovanni Favia che in un articolo di stampa del 2015 aveva definito poco chiari i rapporti finanziari tra ilche portava il nome del fondatore dei ...