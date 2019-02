Urla e percosse ai bambini | arrestata una maestra a Caltanissetta

askanews

: +++ARRESTATA UNA MAESTRA A MILENA, IN PROVINCIA DI CALTANISSETTA+++ - SeguoNews : +++ARRESTATA UNA MAESTRA A MILENA, IN PROVINCIA DI CALTANISSETTA+++ - ilSitodiSicilia : Mussomeli, arrestata maestra: avrebbe maltrattato bambini con urla e percosse | il Sito di Sicilia - GazzettaNissena : Milena (CL). Percosse strattonamenti urla. Arrestata maestra di scuola d’infanzia per maltrattamenti ai danni di al… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Palermo, 20 feb., askanews, - Avrebbe maltrattato gli alunni della scuola dell'infanzia in cui lavora. Per questo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Mussomeli, in provincia di ...