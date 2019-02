Marcella Bella contro Orietta Berti | “A Ora o mai più è una finta buonista”

Ora o Mai Più - Donatella Milani ’scarica’ Rettore. La coach : «Arrangiati». Marcella Bella : «Una che canta come te deve stare zitta» – Classifica della quarta puntata : Donatella Milani La coppia che scoppia. Dopo la pausa sanremese Ora o Mai Più torna a presidiare il sabato sera di Rai 1 e con esso le polemiche che lo caratterizzano. A tenere banco in questa quarta puntata del talent un duro scontro tra Donatella Milani e la sua coach, Donatella Rettore. Il “fattaccio” avviene quando, prima di esibirsi insieme nel brano Io ho te, Amadeus manda un filmato che mostra un duro sfogo dell’allieva, durante le prove, ...

Sanremo - Marcella Bella accusa : "Salzano ha scelto i brani - non Baglioni" : Una intervista a Rolling Stone di Marcella Bella conferma quello che Striscia e altri denunciano da giorni: il conflitto d'interessi di Claudio Baglioni a Sanremo. La Bella, a Rolling Stone, parla della sua canzone bocciata a Sanremo. "Quando l’ho fatta ascoltare al patron, che non è Claudio Baglio

Marcella Bella su Ora o mai più : “Con la Rettore ci siamo abbracciate” : Donatella Rettore e Marcella Bella hanno fatto pace grazie a Ora o mai più! Si è parlato a lungo della rivalità (o presunta tale) tra Marcella Bella e Donatella Rettore, tra le quali per anni pare non vi sia stata grande simpatia reciproca, tant’è che i fans dell’una e dell’altra hanno atteso con non poca curiosità il loro ‘incontro’ in quel di Ora o mai più, dove da qualche settimana si trovano a lavorare insieme. ...

Sanremo - Marcella Bella contro Claudio Baglioni : "Di cosa non si rende conto". Perché il Festival può fallire : Domani inizia il Festival di Sanremo e Marcella Bella, in un’intervista rilasciata al Tempo, ha detto la sua sulle scelte del direttore artistico Claudio Baglioni. Anche quest’anno la cantante catanese ha deciso di non partecipare, dicendo come ormai la kermesse canora per lei sia un’esperienza lega

Marcella Bella : età - canzoni e fratello. Chi è la coach | Ora o mai più : Marcella Bella: età, canzoni e fratello. Chi è la coach | Ora o mai più Carriera e vita provata Marcella Bella Giuseppa Marcella Bella, in arte Marcella Bella, è nata a Catania il 18 giugno 1952. La sua carriera è iniziata negli anni Settanta e ancora oggi è in movimento sebbene abbia subito una scossa d’arresto. Nel 2010, infatti, Marcella si allontana dal mondo della musica e spiega a La Repubblica delle Donne il motivo di tale gesto:” Mio ...

Jessica Morlacchi in lacrime : “Grazie Marco Masini”. Gaffe di Marcella Bella : Ora o mai più: Jessica Morlacchi piange per Marco Masini, Gaffe di Marcella Bella Marco Masini è tornato a Ora o mai più in qualità di ospite, dopo aver vinto la prima edizione del programma in coppia con Lisa. Questa volta il toscano ha cantato con Jessica Morlacchi, allieva di Red Canzian. I due si […] L'articolo Jessica Morlacchi in lacrime: “Grazie Marco Masini”. Gaffe di Marcella Bella proviene da Gossip e Tv.

Ora o mai più - Marcella Bella si arrabbia in diretta. Interviene Amadeus : Marcella Bella perde la pazienza a Ora o mai più: “Non si possono votare canzoni di successo!” Votazione alquanto animata quella di ‘Mamma Maria’, il popolarissimo brano che i Ricchi e Poveri nella terza puntata di Ora o mai più 2019 hanno riproposto con il loro ‘allievo’ Michele Pecora. Il tutto è avvenuto dopo il giudizio di Donatella Rettore, che ha dato 5 ‘bocciando’ il cantante, per via del ...

Ora o mai più - figuraccia di Marcella Bella con Marco Masini : "Non è la tua serata - stasera!" : Durante la terza puntata di Ora o mai più, Marcella Bella ha provato a mettere un po' di pepe nella seconda manche, durante la quale gli otto concorrenti in gara hanno duettato con gli ospiti, portando a casa, però, un pessimo risultato o, meglio ancora, facendo una vera e propria figuraccia.Per la cronaca, Jessica Morlacchi si è esibita insieme a Marco Masini con la canzone T'innamorerai.prosegui la letturaOra o mai più, figuraccia di ...