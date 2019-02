L’allenatore con gli ‘attributi’ contro l’allenatore senza ‘tributo’ | Simeone Vs Allegri

Inter – Dai consigli delL’allenatore al passaggio di Nainggolan - la soddisfazione di Lautaro Martinez : “mi ha dato una palla perfetta” : Lautaro Martinez commenta la vittoria dell’Inter sul Parma di ieri sera: le parole del calciatore argentino che ha deciso il match regalando ai nerazzurri un’importante vittoria E’ Lautaro Martinez l’uomo del sabato sera: il giovane calciatore argentino ha deciso la sfida tra Parma e Inter, regalando ai nerazzurri la prima vittoria del 2019 e Interrompendo così un amaro digiuno. “Sono molto felice per la ...

L’allenatore del giorno – Roberto Cevoli - esonero con la Reggina : Roberto Cevoli (Rimini, 29 dicembre 1968) è un allenatore di calcio ed ex calciatore sammarinese, di ruolo difensore. Dopo una breve esperienza alla guida della squadra albanese del Teuta Durazzo, il 18 gennaio 2017 subentra a Bruno Caneo sulla panchina della Civitanovese. Il 6 giugno seguente firma un contratto annuale con il Renate, militante in Lega Pro. Arriva 7° nel Girone B e disputa i Play-off di girone, ma viene eliminato al primo ...

Bologna - c’è l’accordo con Mihajlovic : accolte (quasi) tutte le richieste delL’allenatore serbo : Il club rossoblù ha deciso di affidare la squadra al serbo, che prenderà dunque il posto di Pippo Inzaghi Il Bologna cambia, affidando la propria panchina a Sinisa Mihajlovic. Mancano solo gli annunci dell’esonero di Inzaghi e dell’arrivo del serbo, ma tutti i pezzi del puzzle sono ormai prossimi ad andare al proprio posto. Intesa totale con l’ex Torino, che firmerà un contratto di sei mesi con opzione di un anno in caso ...

Bologna - Mihajlovic ha qualcosa in… serbo : esordio a San Siro contro l’Inter - dal suo passato riparte la carriera delL’allenatore : Svolta in casa casa Bologna,è una situazione delicatissima per i rossoblu che devono fare i conti con una situazione delicatissima di classifica. Ma facciamo un passo indietro, in estate i primi contatti tra Filippo Inzaghi ed il club rossoblu, SuperPippo aveva appena concluso una stagione entusiasmante sulla panchina del Venezia sfiorando anche la storica promozione in massima categoria. Il Bologna decide di affidare la panchina al ...

Chelsea - parole al veleno di Hazard nei confronti di Sarri : “quello che dice L’allenatore non conta niente” : Subito dopo la vittoria sul Tottenham e la conseguente qualificazione alla finale di Carabao Cup, Hazard ha lanciato una frecciata a Sarri La vittoria sul Tottenham, la qualificazione alla finale di Carabao Cup e il solito caso Hazard. Serata bella a metà per il Chelsea quella di ieri, costretto a gettare acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni del talento belga, ancora una volta scagliatosi contro Maurizio Sarri. Il rapporto tra di due non ...

Con chi è fidanzata Viktorija Mihajlovic? Matteo Tomassini - lo sciatore che ha fatto breccia nel cuore della figlia delL’allenatore serbo [GALLERY] : Viktorjia Mihajlovic all’Isola dei famosi: la primogenita di Sinisa Mihajlovic fidanzata con lo sportivo Matteo Tomassini Non si fa altro che parlare della bellezza di Viktorjia e Virginia Mihajlovic, le figlie dell’allenatore ed ex calciatore serbo, che partecipano all’edizione 2019 dell’Isola dei famosi. Sulla loro vita privata non si sa moltissimo, in particolar modo della primogenita che per molti è definita ...

Allegri ed Ambra si sono già sposati? L’allenatore della Juventus e l’attrice con la fede al dito [GALLERY] : Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini si sono già sposati? Le foto che incastrano l’allenatore della Juventus e l’attrice italiana Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini potrebbero essersi già sposati. Beffando tutti, in gran segreto, l’allenatore della Juventus e l’attrice italiana avrebbero celebrato il loto matrimonio prima del previsto, viste le fedi spuntate al dito di entrambi subito dopo le feste. Il ...

Accuse di bullismo nei confronti di Craig Bellamy : L’allenatore si autosospende : Craig Bellamy è finito nella bufera con le Accuse di bullismo, l’allenatore ha così annunciato di essersi autosospeso dal ruolo di allenatore dell’under 18 del Cardiff. “Smentisco categoricamente tutto – le parole in una nota del 39enne ex attaccante gallese, sotto accusa per il trattamento riservato a un giovane calciatore del club – e mi aspetto di tornare a tempo pieno nel mio ruolo. Capisco pero’ ...

Il blitz di Cristiano Ronaldo - incontro a Dubai con L’allenatore della Juventus per la prossima stagione [NOME e DETTAGLI] : L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in compagnia di Georgina, il ...

Ligue 1 - esonerato L’allenatore del Digione : fatale ad Olivier Dall’Oglio il ko con il St. Etienne : La squadra è stata affidata temporaneamente a David Linares, già nello staff tecnico della società, in attesa di individuare il nuovo allenatore Il Digione ha esonerato il tecnico Olivier Dall’Oglio. Il club che milita nella Ligue 1 ha annunciato l’ultimo giorno dell’anno il divorzio dal tecnico 54enne e la decisione di affidare temporaneamente la squadra a David Linares, già nello staff tecnico della società, in attesa ...

Milan - Gattuso ‘L’allenatore nel Pallone’ : “Higuain? Con lui ho fatto come Lino Banfi” : Simpatico paragone utilizzato da Gattuso nel post partita di Milan-Spal: l’allenatore rossonero equipara il suo lavoro con Higuain a quello di Lino Banfi con Aristoteles nel famoso film ‘L’Allenatore nel Pallone’ Diverse partite di digiuno, iniziate da quella maledetta gara contro la sua ex Juventus. Rigore sbagliato ed espulsione condita con rabbia e frustrazione: Gonzalo Higuain sembrava essersi inceppato. Tanta ...

OSCAR 2018 – L’allenatore dell’anno è… La top 5 : Davide Mazzanti mago - Adamoli sbanca - Maccarani conferma : L’Italia può contare anche su validissimi allenatori ed è anche per merito loro se il nostro Paese ha ottenuto degli ottimi risultati sportivi nel corso del 2018. Leader in campo e nello spogliatoio che hanno saputo guidare le proprie squadre, i propri atleti e le proprie Nazionali verso i massimi traguardi in una stagione davvero indimenticabile. OA Sport assegna per la prima volta l’OSCAR al migliore allenatore dell’anno: di ...

Sesso con una 13enne dopo la palestra - nei guai L’allenatore : “La violentava e palpeggiava” : È stato rinviato a giudizio un allenatore ultraquarantenne di Ravenna, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di una sua ex allieva, all'epoca dei fatti 13enne. La ragazza avrebbe confidato alla madre di essere stata baciata e palpeggiata dall'uomo mentre la riaccompagnava a casa dalla palestra. Da qui è scattata la denuncia. Il processo a suo carico comincerà a maggio.--Ha approfittato di una ragazzina di soli 13 ...