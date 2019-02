Icardi | ecco l' esito delle visite | per l' Inter l' attaccante sta bene

Mauro Icardi - il compleanno triste : ecco come si è allenato - gelo all'Inter : «Tanti auguri Mauro!». Poteva essere questo il titolo di ieri in casa Inter ma la verità è che nonostante Icardi abbia spento 26 candeline e il club neroazzuro gli abbia fatto gli auguri di rito su Twitter, tra le parti in causa continua a regnare il gelo. Sul fronte Wanda, invece, le cose sembrano

Inter – Icardi e Wanda Nara : ecco l’incredibile parco auto da mille e una notte [FOTO] : Scopriamo insieme il meraviglioso ed inarrivabile parco auto della coppia argentina Icardi-Wanda Nara Il fuoriclasse dell’Inter, Maurito Icardi, e sua moglie, Wanda Nara, sono sempre più sotto i riflettori dopo gli ultimi problemi emersi tra l’argentino e la sua squadra. Bisogna dire però che la coppia Icardi-Wanda Nara è sempre stata al centro del gossip per la loro vita decisamente glamour, caratterizzata da spese “folli” e ostentate, in ...

Chirico : Ecco perchè Icardi alla Juve sarebbe un guaio - : Il pensierino che potrebbe fare Paratici a giugno e che ha scatenato la reazione di Marotta non piace a tutto il mondo Juve. Icardi in bianconero? Anche no, anzi proprio no per Marcello Chirico. Il ...

Wanda Nara brucia una foto di Icardi - ma c'è un motivo : ecco perché : Chi è capitato nelle Stories di Instagram di Wanda Nara tra il 18 e il 19 febbraio sarà rimasto a bocca aperta quando ha visto gettare sul fuoco una foto dell'argentina in compagnia del marito Mauro Icardi . Qualcuno avrà subito pensato: "ecco, si sono lasciati". D'altronde se questo non è un periodo facile per il calciatore interista, che è stato privato della fascia da capitano, le cause sono due: Wanda e le sue dichiarazioni rilasciate ...

Capello sul caso Icardi : “ecco cosa deve dire Mauro a Wanda Nara” : Fabio Capello sul caso Mauro Icardi ha le idee molto chiare ed ha pensato di dare un consiglio al calciatore in merito ai comportamenti di Wanda Nara ”Icardi? Sono problemi che si risolvono se c’è la volontà. Il fatto che lui e sua moglie siano andati allo stadio, sapendo che potevano essere accolti non con degli applausi come erano abituati è stato un gesto importante, ma lui deve presentarsi con il cappello in mano nello ...

Pietro Senaldi - #90Secondi : Wanda Nara - Icardi e l'Inter - il finale è già scritto. Ecco come andrà : Partito il linciaggio mediatico di Mauro Icardi. l'Inter vuole venderlo, ma non è facile fare digerire ai tifosi la partenza del capitano e del bomber da 130 gol. Per questo si manovra per screditarlo e la miglior alleata è Wanda Nara, moglie e manager che complica la situazione ogni volta che parla

Paratici : “Icardi? Ne riparleremo a giugno. Dybala? Ecco cosa vi svelo” : Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, intervenuto ai microfoni di “Radio anch’io lo Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul caso Icardi e sul prossimo potenziale futuro di Paulo Dybala. Paratici ha ammesso di aver sondato la pista Icardi nella scorsa sessione di mercato estiva, ma senza alcun tipo di disturbo […] More

Icardi lascia l’Inter ma non va alla Juve : ecco il grande colpo che ha in mente il club bianconero : La Juventus ha abituato a piazzare almeno un grandissimo colpo in ogni sessione estiva di calciomercato, sarà così anche per la prossima stagione. Lo scorso anno è arrivato Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo che si sta confermando con una grande stagione. Le voci per il futuro parlano di un nuovo assalto a Mauro Icardi, l’attaccante argentino è pronto alla rottura definitiva con l’Inter, addio al termine della ...

Inter - nuovo comunicato su Icardi : “ecco perchè non si allena” : Inter, Mauro Icardi ai box: il calciatore nerazzurro non si è allenato dopo le tante polemiche dei giorni scorsi, il comunicato del club “Mauro Icardi a causa di un’infiammazione al ginocchio destro oggi non ha svolto l’allenamento: per lui una seduta di fisioterapia al “Centro Sportivo Suning” di Appiano Gentile“. Questo quanto comunicato dall’account ufficiale Twitter dell’Inter in data odierna. ...

Inter-Icardi - via la fascia. Ecco cosa pensano i nostri lettori : Via la fascia a Mauro Icardi , Samir Handanovic nuovo capitano dell'Inter. I lettori di Sportmediaset.it hanno pochi dubbi: giusta la decisione presa dalla società nei confronti dell'attaccante ...

Inter - Icardi si presenta agli allenamenti. Ecco tutti gli scenari possibili : Il giorno dopo il 'caso Icardi ' in casa Inter c'è ancora tanta agitazione ma consapevolezza che la società c'è ed è forte. Luciano Spalletti, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno convenuto che ...

Icardi-Juventus - ecco come i bianconeri finanzieranno il colpo dell’estate : ICARDI JUVENTUS- Una rottura totale con l’Inter e sensazione di addio imminente al termine della stagione. Mauro Icardi potrebbe lasciare il club nerazzurro in vista della prossima estate. La Juventus osserva interessata e medita il clamoroso colpo dell’estate. Circa 100 milioni di euro la valutazione fatta dal club nerazzurro sul suo ormai ex capitano. Paratici […] More

Inter - Icardi sullo sgabello e Marotta canta "Soldi" : ecco l'ironia social : ... Ambrosini e Oddo Tre grandi ex a Milanello Champions, Zaniolo nel libro dei record con Raul e Mbappé Zaniolo, nel libro dei record con Raul e Mbappé La notizia del giorno che ha scosso il mondo ...

Perchè Icardi non è più il capitano dell’Inter? Personalità e… Wanda : ecco tutti i motivi alla base della decisione : Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter: scarsa leadership in spogliatoio e nessuna presa di posizione sulle dichiarazioni della moglie Wanda, il club nerazzurro decide per il cambio di rotta Con un tweet breve e diretto, apparso senza anticipazioni nè proclami verso l’ora di pranzo, l’Inter ha comunicato ai propri tifosi di aver sollevato Mauro Icardi dal ruolo di capitano. Il giocatore non è stato nemmeno ...