Genitori Renzi | lunedì davanti al gip

Genitori Renzi lunedì 25 dal gip : 11.40 Tiziano Renzi e Laura Bovoli, agli arresti domiciliari da due giorni nella loro abitazione di Rignano, compariranno lunedì prossimo davanti al gip Angela Fantechi. La data dell'interrogatorio di garanzia è stata confermata da fonti del palazzo di Giustizia a Firenze. Non è chiaro dove la coppia sarà sentita: possibile che venga scelto un luogo diverso dalla procura per evitare l'assalto di telecamere e giornalisti.

Arresto Genitori Renzi - lunedì sentiti da gip. L’ex premier : “Da vigliacchi prendersela con i miei” : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, agli arresti domiciliari da due giorni, saranno sentiti lunedì 25 febbraio dal gip Angela Fantechi. La data dell'interrogatorio di garanzia è stata comunicata ieri nella tarda serata ai difensori e confermata stamani da fonti del palazzo di Giustizia. Renzi: "Hanno messo al gabbio mia madre, di più non potevano fare. Ora loro hanno finito e inizio io"Continua a leggere

Inchiesta sui Genitori di Renzi - negli appunti sequestrati il doppio giallo di Genova : Il pressing annunciato su «un comandante della Finanza»e il misterioso mediatore “Pompa” dietro a una gara d’appalto

Arresto Genitori Renzi - Matteo Salvini : “Da avversario politico non ho nulla da festeggiare” : Matteo Salvini commenta in radio a Rtl l'inchiesta giudiziaria che coinvolge i genitori di Matteo Renzi: "Sicuramente da avversario politico non ho niente da festeggiare perché le battaglie le voglio vincere con i fatti, voglio che gli italiani dicano che Salvini è meglio di Renzi non perché gli arrestano gli anziani genitori"Continua a leggere

I Genitori di Renzi agli arresti domiciliari. Per dire quanto era contorto il quesito su Rousseau : www.spinoza.it L'articolo I genitori di Renzi agli arresti domiciliari. Per dire quanto era contorto il quesito su Rousseau proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maria Elena Boschi - l'arresto dei Genitori di Matteo Renzi? Una bomba sul Pd : "Nel partito..." : Tempismo sospetto e dubbi diffusi. I genitori di Matteo Renzi agli arresti domiciliari lasciano molte perplessità, tanto che anche oppositori abituali dell'ex premier, in un qualche modo, si schierano al suo fianco. Si pensi ad Achille Totaro di Fratelli d'Italia, il quale ricorda come tra i giudici

Renzi sull'arresto dei Genitori : "Provvedimento abnorme" : Matteo Renzi è tornato a parlare dell'arresto dei suoi genitori ed anche ad attaccare la magistratura, cercando però di far finta di non averlo fatto. L'ex Presidente del Consiglio ieri sera aveva già dedicato uno status di Facebook alla notizia dell'arresto di sua madre e suo padre, finiti ai domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Ieri aveva affermato di aver parlato con chi aveva letto "le carte", che gli ...

Arresto Genitori - Renzi : 'Spettacolo mediatico - tanto di cappello per i tempi' : Una polemica politica che in realtà è cavalcata da molti in queste ore, giudicata dagli uffici giudiziari "infondata e pretestuosa". L' ultima informativa presentata dalla Guardia di Finanza è datata ...

Renzi - le accuse dei pm ai Genitori : 'Fatture inesistenti per 750mila euro' : Tiziano Renzi , la moglie, Laura Bovoli, da lunedì ai domiciliari con l'ipotesi di bancarotta fraudolenta, avrebbero anche fatto sparire alcuni documenti delle coop fatte fallire e gestite dalle loro ...