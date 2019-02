Corea del Nord rimpatria con la forza dall’Italia a Pyongyang la figlia dell’ambasciatore

Figlia dell'ex ambasciatore nordCoreano in Italia rimpatriata con forza : La Figlia dell' ex ambasciatore nordcoreano in Italia Jo Song-gil, una studentessa 17enne, è stata rimpatriata con la forza a novembre poco dopo la "scomparsa" del padre in quello che è stato ...

Corea Nord - rimpatriata con la forza la figlia dell'ex ambasciatore a Roma dopo che il padre aveva disertato : 'Così il mondo ha deciso di parlare prima di pace che di denuclearizzazione della penisola Coreana'.

Borsa : Asia in rialzo con Corea del Sud : MILANO, 20 FEB - Borse Asiatiche in accelerazione, trascinate dalle commodities dopo che il colosso minerario Bhp ha annunciato che potrebbe aumentare i guadagni per gli azionisti nonostante i ...

È stata rimpatriata in Corea del Nord la figlia dell'ambasciatore disertore a Roma : 'Così il mondo ha deciso di parlare prima di pace che di denuclearizzazione della penisola Coreana'.

Corea del Sud : servizio 5G verrà introdotto gradualmente a partire da marzo : Kt Corp, il principale fornitore di servizi a rete fissa e mobile del paese, ha effettuato il primo test al mondo del suo sistema 5G in occasione delle Olimpiadi invernali di Pyongyang, a febbraio ...

Legame sempre più forte tra Calabria e Corea del Sud : Dopo gli incontri a Dubai per allacciare contatti e costruire opportunità per le imprese catanzaresi in vista di Expo 2020,

NordCorea - la danza di massa per il compleanno del defunto leader : L'articolo NordCorea, la danza di massa per il compleanno del defunto leader proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Sulle tracce di Jonap - la botnet che incastra gli hacker della Corea del nord : hacker (Getty Images) E guerra sia: gli Stati Uniti, con una pervicacia così mai ostentata nel settore della sicurezza digitale, hanno dichiarato di voler ricostruire e quindi annientare una botnet che si sospetta essere legata alla Corea del nord. Ma cosa c’è di strano in questa decisione e cosa rappresenta, agli occhi di tutto il mondo? Per capirlo, occorre fare un passetto indietro. Innanzitutto: cos’è una botnet? Puntare alla massa ...

Corea del Sud e Corea del Nord stanno pensando di candidarsi insieme per ospitare le Olimpiadi del 2032 : È attesa nei prossimi giorni l’ufficializzazione di una candidatura congiunta di Corea del Sud e Corea del Nord per ospitare le Olimpiadi estive del 2032. L’annuncio della candidatura è previsto per venerdì 15 febbraio, quando a Losanna, in Svizzera, ci

Il parco da surf artificiale più grande del mondo sorgerà in Corea del Sud : Il parco da surf artificiale più grande del mondo sorgerà in Corea del Sud e aprirà i battenti nel 2020. Situato a Turtle Island, presso Siheung, città a un’ora circa dalla capitale Seul, il Wavegarden Cove diventerà un’attrazione per tutti gli amanti degli sport marini, perché oltre al surf si potranno praticare anche kayak, Sup e nuoto, senza dimenticare le passeggiate su una spiaggia lunga poco più di un chilometro. Il tratto distintivo del ...

USA ritengono che ci sono possibilità di denuclearizzare la Corea del Nord - : L'amministrazione statunitense è convinta che ci siano tutte le possibilità per porre fine ai programmi nucleari della Corea del Nord. Lo ha dichiarato mercoledì in un'intervista rilasciata a Fox TV ...

Trump prepara gli incontri con Cina e Corea del Nord : E poi, ha aggiunto, le nostre sanzioni severe hanno impedito ai cinesi di tenere in vita l'economia NordCoreana, spingendola al dialogo, 'sono stati molti utili' i cinesi. 'Posso dirvi questo " ha ...

Samsung Galaxy S10E : la versione base del nuovo top di gamma Coreano non ha più segreti : Dalla Rete continuano ad arrivare informazioni ed immagini inedite sui nuovi smartphone della famiglia Galaxy S10 di Samsung

Come si parlavano Stati Uniti e Corea del Nord quando non si parlavano : Per anni i due paesi hanno comunicato segretamente grazie alle rispettive intelligence: è una storia iniziata nel 2009