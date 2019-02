Brexit | addio al Partito Conservatore di Theresa May da parte di tre deputate

Brexit - pioggia di milioni su deputati Uk : con addio all’Ue c’è l’indennità transitoria “Nigel Farage incasserà 172mila euro” : A meno di tre mesi dal giorno zero della Brexit, il 29 marzo, il Regno Unito non sa ancora se e quanto sarà economicamente sanguinosa la sua uscita dall’Unione europea. Chi però, almeno inizialmente, dalla Brexit guadagnerà milioni di euro sono i 73 eurodeputati britannici pronti a salutare Bruxelles. Secondo quanto riporta Politico, nel documento di 22 pagine in loro possesso dal titolo “Fine mandato dei membri del Parlamento britannici” ...