Ue | Francia e Germania vogliono il veto su alcuni situazioni di concorenza

Antitrust - Francia e Germania unite : "Servono nuove regole in Europa" : Durante una conferenza a Berlino Angela Merkel ha anticipato uno dei temi principali del faccia a faccia successivo tra il suo ministro dell'Economia, Peter Altmaier e il suo omologo francese Bruno ...

Ue : fonti stampa - Germania e Francia raggiungono accordo su bilancio Eurozona : Berlino, 19 feb 17:14 - , Agenzia Nova, - Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz e il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, incontratisi a Berlino, hanno raggiunto... Il documento visionato da "Handelsblatt" recita che il bilancio dell'Eurozona "deve essere parte del bilancio dell'Ue e "il ...

Francia-Germania : nuova politica industriale Ue per creare campioni europei : ... sostenendo progetti di eccellenza, sanità, energia, clima, sicurezza ed economia digitale,. Per diventare leader globali nell'intelligenza artificiale Francia e Germania intensificheranno la ...

Accordo Francia-Germania su strategia 'campioni' Ue industria : Lo ha annunciato il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire al termine di un incontro a Berlino con il suo omologo tedesco, …

Germania e Francia si accordano per una politica industriale comune : Lo ha annunciato il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire al termine di un incontro a Berlino con il suo omologo tedesco, …

BREXIT/ Il patto Francia-Germania può far riavvicinare May e Corbin : Con BREXIT, elezione di Trump e trattato di Aquisgrana siamo entrati in una nuova fase, più caotica, della globalizzazione, i cui esiti sono imprevedibili

Adesso Francia e Germania vogliono togliere poteri all'Ue" : In particolare, per il ministro dell'Economia francese, questo 'diritto di recesso' sarebbe 'necessario al fine di adeguare il diritto della concorrenza europeo alle esigenze del XXI secolo'. A tal ...

Verso un G3 targato Francia - Germania e Spagna? - : Finanza & Dintorni Si sta profilando un G3 targato Francia, Germania e Spagna? Sembrerebbe di sì. Dall'allargamento del 2004 alla Brexit e alla nascita di 'sottogruppi'. Qualche riflessione qui. Per ...

La super liquidità della Bce? Il 57% è in Germania e Francia : I due terzi della liquidità in eccesso, pari a ben 1.250 miliardi, si trova tutta concentrata nelle banche tedesche(32,7% del totale europeo), francesi (24%) e austriache (10,7%). Mentre solo il 4% si trova in Italia. Paradossalmente la liquidità creata in abbondanza dalla Bce “ristagna” nei Paesi che non ne hanno bisogno...

La super liquidità della Bce? Il 57% è in Germania e Francia : Le banche dovrebbero usare questa montagna di soldi per erogare credito, ma evidentemente sono troppi per l'economia di Germania e Francia. Banche italiane e spagnole Bce-dipendenti Per contro le ...

