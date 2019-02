Tangenti | arrestati i vertici dell’Ente previdenza infermieri | soldi in cambio di

Tangenti - arrestati i vertici dell’Ente previdenza infermieri : chiedevano soldi in cambio di incarichi di consulenza : Il presidente e il direttore generale dell’Ente nazionale previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi) sono stati arrestati martedì mattina dalla Guardia di Finanza di Roma con l’accusa di aver incassato Tangenti. In manette sono finiti anche un imprenditore, un avvocato e un commercialista che, secondo l’accusa, avrebbero pagato numerose mazzette in cambio di incarichi di consulenza conferiti loro dalle società ...

Trani - arrestati due magistrati. "Sentenze in cambio di Tangenti e diamanti" : In cella anche un ispettore di polizia. Nei guai anche due avvocati. L'accusa: "Associazione a delinquere"

Tangenti per sistemare sentenze - arrestati 2 magistrati : L'ipotesi è quella di aver ricevuto Tangenti in cambio di sentenze favorevoli . Per questo due magistrati, un pubblico ministero e un giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani - ...

"Accettate Tangenti per aggiustare indagini e processi". Arrestati due magistrati della procura di Trani per corruzione : L'ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del Tribunale di Roma, e il suo collega Michele Nardi, pm a Roma, ed in precedenza gip a Trani e magistrato all'ispettorato del Ministero della Giustizia, sono stati Arrestati e condotti in carcere su disposizione della magistratura salentina. Le accuse sono di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso per fatti commessi tra il 2014 e il 2018 ...