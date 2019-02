Maduro non si arrende E sugli aiuti bloccati al confine ora Guaidò rischia il flop

Nicolas Maduro non intende dimettersi : "Rimetterò in piedi il Venezuela se Trump toglierà le sue mani infette" : Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha invitato l'inviato speciale degli Usa Elliot Abrams in Venezuela. Lo ha detto in una intervista esclusiva all'Ap, precisando che ci sono stati in questi giorni colloqui 'segreti' e 'distesi' tra il suo ministro degli Esteri e funzionari degli Stati Uniti a New York. Subito dopo ha assicurato però di non avere alcuna intenzione di dimettersi e che, anzi, promette di rimettere in piedi ...

Venezuela - Russia e Cuba : “Usa preparano golpe”. Appello per aiuti umanitari - ma Maduro dice : “Non servono” : “Un crescente numero di segnali indica che per l’Occidente un golpe militare in Venezuela è divenuto prioritario“. È l’ultima accusa lanciata dalla Russia contro gli Stati Uniti tramite la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Secondo il Cremlino, inoltre, il convoglio di aiuti umanitari statunitensi che tramite Cucuta, in Colombia, dovrebbero arrivare nel Paese, dal 23 gennaio diviso tra due presidenti, ...

Abrams : la Cina non deve concede prestiti al Venezuela se Maduro rimane al potere - : "Se continuate a sostenere Maduro e l'economia Venezuelana si deteriorerà ulteriormente, non rivedrete più i vostri soldi", ha sottolineato Abrams.I n precedenza, Nicolas Maduro, in un'intervista a ...

Il Papa a Maduro : "Quanto è stato concordato nelle riunioni non è stato seguito da gesti concreti" : Il Papa prende le distanze dal "signor Maduro". Il presidente venezuelano chiedeva al Pontefice di fare da mediatore nella crisi venezuelana e il 7 febbraio in una lettera dal Vaticano arriva la risposta: "Purtroppo quanto è stato concordato nelle riunioni non è stato seguito da gesti concreti per realizzare gli accordi"Nella missiva di cui racconta il Corriere della Sera il Papa spiega di essere sempre stato a favore "non di ...

Venezuela - Conte : Non appoggiamo Maduro - no a presidente autoproclamato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - Maduro : “No a nuovo voto e non vogliamo aiuti”. Mosca boccia bozza Onu : “Usa punta a intervento militare” : No a nuove elezioni presidenziali, no all’ingresso in Venezuela degli aiuti umanitari: Nicolas Maduro, in un’intervista alla Bbc, ribadisce le proprie posizioni. “Qual è la logica, il ragionamento per ripetere un’elezione?” è la domanda retorica del leader chavista rispetto alle richieste che arrivano da molti Paesi occidentali, compresa l’Italia che con un mozione approvata dalla Camera non ha riconosciuto Juan Guaidò ma ha ...

Ora il governo italiano dice che Nicolás Maduro non ha la legittimità democratica per fare il presidente del Venezuela : Il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi, ha riferito alla Camera dei Deputati la posizione del governo sulla crisi in Venezuela, tema su cui Lega e M5S si erano divisi nelle ultime settimane. Nel passaggio centrale del suo discorso,

Venezuela - Fassino (Pd) : “Ambiguità italiana rimarrà come una macchia”. Romaniello (M5S) : “Non sosteniamo Maduro” : “Il presidente Guaidò manifesta sconcerto per l’ambiguità e la timidezza, direi per il cerchiobottismo che caratterizza la posizione italiana. E’ una macchia per l’Italia essere stato l’unico Paese ad essere ringraziato da Maduro: quel ringraziamento suona davvero come la prova dell’ambiguità del governo”. Lo ha detto nell’Aula della Camera Piero Fassino del Pd nel dibattito sulla crisi in Venezuela. Gli risponde il deputato M5s ...

Venezuela - Guaidò : "Profondo sconcerto - Italia non prende posizione contro Maduro" : Juan Guaidò, leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente del Venezuela, attacca il governo Italiano. Evidentemente non sono serviti sostanzialmente a nulla gli appelli di oggi con il colloquio telefonico tra lo stesso Guaidò e Matteo Salvini, che ha contestualmente incontrato una delegazione del Paese sudamericano. Il leader dell’opposizione Venezuelana esprime "profondo sconcerto" per la posizione assunta dalla maggioranza di governo ...

Il ministro Moavero : Maduro illegittimo - subito nuove elezioni | Di Stefano (M5s) : non riconosciamo ne lui ne Guaidò : Il governo italiano ritiene l'ultima tornata elettorale inficiata nella sua correttezza, equità e legalità