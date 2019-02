Il boss al figlio di 5 anni | «Prendi la pistola e spara ai carabinieri»

Chi è boss Doms : figlio - ciuccio ed età del chitarrista di Achille Lauro : Chi è Boss Doms : figlio , ciuccio ed età del chitarrista di Achille Lauro Chi è Boss Doms Boss Doms è il nome d’arte di Edoardo Manozzi, artista molto noto negli ambienti musicali italiani e particolare esperto di musica elettronica. Boss Doms (31 anni) affianca Achille Lauro come chitarrista e produttore da diversi anni. I due hanno infatti collaborato alla creazione di diverse canzoni, tra cui Rolls Royce (per i quali sono accusati di ...

Padova - dopo lite con la moglie figlio di boss pentito si toglie la vita - in casa 104 armi : E' finita tragicamente la vita di Giuseppe Siino, figlio 47enne di Angelo, boss dei 'Corleonesi', poi pentito per diventare uno dei più rilevanti collaboratori di giustizia. Ma questa storia 'maledetta' non avrebbe nulla a che fare con fatti di cosche e criminalità organizzata. Il figlio del boss si è suicidato sabato nella sua abitazione in provincia di Padova con un colpo di pistola dopo una lite con la moglie. Nessuna storia di mafia dunque: ...