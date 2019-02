Facebook può essere una minaccia per le forze armate? Un esperimento della NATO lascia a

Il blocco delle pubblicità dall’estero deciso da Facebook per la Nigeria può essere aggirato : Dovrebbe fermare notizie false e propaganda a pochi giorni dal voto di sabato, ma Al Jazeera ha mostrato che il sistema fa acqua

L’Antitrust tedesca gela Facebook : può raccogliere dati da altre app solo con il consenso : Facebook (Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Abuso di posizione dominante. È questa l’accusa mossa dalL’Antitrust tedesca a Facebook, che contesta soprattutto le pratiche con cui il colosso dei social acquisisce i dati da altre app controllate e traccia le ricerche degli utenti anche non direttamente iscritti. La decisione dell’autorità tedesca entra così a piedi pari nella discussione recente sulla possibilità da parte di ...

Stai troppo su Facebook durante il lavoro? Puoi essere licenziato : Roma, 1 feb., askanews, - Passare troppo tempo sui social mentre si è al lavoro è causa plausibile di licenziamento. Così la sezione lavoro della Cassazione, con sentenza numero 3133, ha ribadito ...

#10YearChallenge - cos'è e come puoi partecipare su Facebook e Instagram : I social continuano ad essere contagiati da nuove mode: dopo il record mondiale dell'uovo che ha raccolto 44 milioni di like diventando il post più amato di Instagram di sempre, la nuova mania che sta prendendo campo su Facebook, Instagram e Twitter è la #10YearChallenge. Cominciata negli Stati Uniti da uno sparuto gruppo di utenti, sono state le celebrità a darne risonanza, facendola diventare la prima vera tendenza social ...

Facebook è preinstallato su alcuni modelli di smartphone Samsung e non si può cancellare : immagine: Pixabay Dopo gli scandali che hanno travolto Facebook nel corso degli ultimi mesi in molti hanno giustamente iniziato a guardare al social network di Mark Zuckerberg con occhi diversi. È anche per questo che Bloomberg ha portato alla luce in queste ore un fatto del quale in realtà qualcuno è già sicuramente a conoscenza: su alcuni modelli di smartphone l’app del social network non solo arriva preinstallata con il sistema ...

Come funziona l'algoritmo anti-suicidi di Facebook e perché può essere un rischio : È passato quasi un anno da quando Facebook ha ampliato il suo programma anti-suicidi. Un pacchetto di strumenti mirati a supportare chi sta pensando di togliersi la vita. Il servizio ha un fine nobile, ma ripropone i soliti dubbi legati alla privacy degli utenti, tanto più dopo un 2018 in cui Facebook ha ammesso alcune falle che hanno esposto milioni di utenti. In breve: l'algoritmo che rileva i segnali di rischio ...

Una falsa Milena Gabanelli si aggira sui social. "Ma Facebook dice che non può fare nulla" : Una falsa Milena Gabanelli si aggira sui social. La giornalista torna a denunciare in un'intervista a Radio2 che "c'è qualcuno che lascia credere che alcuni articoli siano scritti da me, anche se non sono miei. C'è un soggetto a me non noto e non è possibile che io sappia chi sia che da ben sette anni utilizza il mio nome e la mia faccia per veicolare diversi blog suoi e io non posso farci niente".Costui "trae in inganno le ...

Milena Gabanelli contro Facebook : "Ho denunciato chi da 7 anni usa il mio volto ma non si può fare nulla" : Storica conduttrice di Report e ora collaboratrice del Corriere della Sera e di Enrico Mentana per la rubrica Dataroom, Milena Gabanelli ha rilasciato un'intervista a I Lunatici, programma notturno in onda su RaiRadioDue, nel quale racconta delle vicissitudini che l'hanno coinvolta da quando su Facebook esiste una pagina intitolata "Sosteniamo Report e Milena Gabanelli", ma che nulla ha a che fare con lei.Ha raccontato la giornalista: ...