Cielo sereno per la Superluna di questa sera

Venerdì Cielo sereno e qualche nuvola su Massa-Carrara : Massa-Carrara - Nel corso di Venerdì 8 febbraio, sulla provincia di Massa-Carrara , avremo cielo per lo più sereno , con alternanza di qualche nuvola . Temperature minime intorno agli 8° e massime ...

Previsioni Meteo Lombardia : Cielo sereno e temperature minime in calo : “Correnti settentrionali stabili interessano la regione almeno fino a lunedì e determinano in Lombardia cielo prevalentemente sereno con vento a tratti forte sui rilievi settentrionali di confine, dove tra sabato e domenica si addenserà qualche nube con deboli nevicate. Altrove precipitazioni assenti con gelate notturne e temporanei effetti di favonio“: questo il consueto bollettino pubblicato da Arpa Lombardia . Domani cielo sereno o ...

Meteo : Lombardia - Cielo sereno e temperature minime in calo : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Correnti settentrionali stabili interessano la Lombardia almeno fino a lunedì e determinano sulla regione cielo prevalentemente sereno con vento a tratti forti sui rilievi settentrionali di confine, dove tra sabato e domenica si addenserà qualche nube con deboli nevicate

Milano - Cielo sereno e +18°C : penultimo giorno dell’anno dal clima primaverile. Le Previsioni Meteo per Capodanno [GALLERY] : 1/7 ...

Meteo Liguria : Cielo sereno e temperature in calo a Natale : A Natale il cielo sarà sereno in Liguria, il 25 dicembre sarà infatti “una bella giornata di sole, con colori accesi e temperature, seppur piu’ basse di quelle odierne, di poco sopra alla media attesa in questo periodo dell’anno“: lo rende noto Arpal. Il vento settentrionale soffiera’ su tutta la regione soprattutto tra il pomeriggio di oggi e la notte del 25, con raffiche oltre i 100 km/h sui crinali e allo sbocco ...