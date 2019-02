Caso Diciotti | respinta l’autorizzazione Niente processo per Salvini

Vittorio Feltri e il voto online sul Caso Diciotti : 'La buffonata del club grillino di storditi' : Ci mancava il processo web a Matteo Salvini per la storia della Diciotti, una iniziativa folle. I simpatizzanti del Movimento 5 Stelle sono stati invitati a esprimere una opinione circa la necessità o ...

Caso Diciotti - la Giunta del Senato dice no al processo per Salvini. Proteste del Pd : Il big match finisce 16 a 6 a favore di Salvini. La Giunta per le autorizzazioni del Senato dice no al tribunale dei ministri di Catania che aveva chiesto il processo per Matteo Salvini per il Caso della nave Diciotti. Il M5S vota compatto a favore del leader leghista insieme al Carroccio, a Forza Italia e a Fratelli d’Italia. Ma fuori dalla Giunta...

Caso Diciotti - no al processo per Salvini | Protesta il Pd : "Vergogna" | Giarrusso (M5s) : "Io non ho genitori ai domiciliari" : I voti contrari alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania sono stati 16, 6 quelli a favore (4 Pd, 1 Leu e un altro di De Falco del gruppo Misto).

Caso Diciotti - la Giunta immunità del Senato dice no al processo per Salvini : La Giunta per l'immunità del Senato ha votato no alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di processare il ministro Matteo Salvini. L'accusa contro il vicepremier era di "sequestro di ...

Caso Diciotti - la Giunta per le immunità vota no al processo per Salvini : La Giunta per le immunità del Senato ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul Caso Diciotti. I voti contro il processo sono stati 16, 6 invece ...

Caso Diciotti - respinta l’autorizzazione : La Giunta per le immunità del Senato si è espressa con 16 no. L’accusa era di sequestro di persona aggravato per non aver fatto sbarcare le persone a bordo

Caso Diciotti - la Giunta per le immunità dice no al processo a Salvini : Dopo il risultato pro-Salvini della consultazione M5S sulla piattaforma Rousseau, non sono attese sorprese nell'orientamento della Giunta a maggioranza favorevole a concedere l'immunità parlamentare al leader della Lega...

Caso Diciotti - iniziato il voto su Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si esprime sulla proposta del presidente e relatore Maurizio Gasparri di negare l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno

La Giunta per le immunità al voto sul Caso Diciotti : lo scrutinio sarà palese : "Ancora una volta - prosegue - i grillini hanno infatti scelto di non assumersi la responsabilità di una decisione politica, nascondendosi dietro una piattaforma andata in tilt e demandando ad altri ...

Caso Diciotti : Forello (M5S) - 'Si dimetta chi ha rinnegato i propri valori - noi scesi al 20%' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Non sono io che mi devo dimettere ma chi ha rinnegato i propri valori e proprio per questo ha fatto perdere al movimento il grande consenso di cui vantava. Se oggi siamo poco sopra il 20 per cento e non più ben oltre il 30 per cento non è certo per mia responsabilità,

Caso Nave Diciotti - Salvini : "Sono tranquillo - va bene in ogni Caso" : io sono la persona più tranquilla del mondo, per me va bene in ogni Caso". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di un comizio ad Alghero trasmesso in diretta ...

Caso Diciotti : Cancelleri (M5S) - 'è inutile che dite che il movimento è morto' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "A tutti i soloni da testiera che scrivono i loro commentoni dico solo una cosa: noi stiamo provando a cambiare questo paese. Una parte l'abbiamo cambiata al governo e un'altra parte dall'opposizione. Ma la strada è ancora lunga. Non abbiamo ancora finito, ma non molle