Una mozione per difendere il futuro dell' agricoltura | un referendum per proteggere le api

Una causa legale potrebbe portare alla rimozione di alcune palestre e Pokéstop in Pokémon GO : I proprietari di abitazioni presumibilmente interessati dal posizionamento delle palestre e dei Pokéstops virtuali di Pokémon Go hanno presentato una proposta a un giudice californiano nella speranza di risolvere la controversia legale con lo sviluppatore Niantic.Come riportato da The Hollywood Reporter, i querelanti - che sostengono che il popolarissimo gioco di realtà aumentata ha portato i giocatori a sconfinare su o vicino alle loro ...

Santa Maria delle Mole (calcio - Promozione) - Agostini : «A Torrenova Una vittoria fondamentale» : Roma – Il presidente Claudio Barbaria, poco tempo fa, aveva chiesto meno complimenti e più punti. E il Santa Maria delle Mole lo ha accontentato andandoseli a prendere sul difficile campo dell’Atletico Torrenova. Le reti di Spaziani (su rigore) e Sansotta hanno permesso ai castellani di conquistare tre punti pesantissimi nella volata salvezza come conferma anche il giovane esterno sinistro difensivo classe 2000 Alessandro Agostini. «Era ...

Una Bartoccini super stende il Martignacco Nella prima gara della Pool Promozione le magliette nere fanno valere la loro classe : La cronaca Fabio Bovari manda in campo Demichelis in diagonale con Irina Smirnova; Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli schiacciatori ricevitori; al centro Luisa Casillo e Giulia Kotlar mentre il ...

Emozione e lacrime - il ricordo per Sala : "Una grande persona" : La morte di Emiliano Sala ha scosso il mondo del calcio , 28 anni e una vita spezzata troppo presto. "Una notizia terribile, così triste" le parole di Pep Guardiola mentre Unai Emery si stringe ...

Vicovaro (calcio - Promozione) - Francesco Maiorani : «Col Cantalice sarà Una gara importante» : Roma – Ci sarà un “Tancredi Berenghi” ribollente d’entusiasmo per i suoi beniamini. E in campo si spera che il Vicovaro possa rispondere da par suo, come tra l’altro sta facendo nell’ultimo periodo di campionato. Domenica è tempo di big match in casa arancioverde visto che in programma c’è la sfida al Cantalice, terzo della classe con tre punti in più nel carniere. «E’ sicuramente una partita importante – dice il capitano e portiere classe ...

La Liguria ha approvato Una mozione pro-vita per superare «le cause che inducono le donne ad abortire» : Il consiglio regionale ligure ha dato l'ok a una mozione che impegna la Giunta ad attuare la parte pro-vita della legge 194. Matteo Rosso, capogruppo Fratelli d'Italia e autore della proposta, ha ...

Tanto agonismo - nessUna emozione. Il Toro fermato sullo 0-0 dalla Spal : Un espulso, otto ammoniti, 51 falli complessivi, Tanto agonismo in campo ma poco spettacolo. Il lunch match tra Spal e Torino si rivela un brodino insipido. Lo 0-0 del “Mazza” conferma le difficoltà dei granata nel fare bottino pieno contro squadre di livello medio o più basso. Belotti e compagni, dopo la bella vittoria sull’Inter, mancano così il ...

Il consiglio comunale di Roma ha approvato Una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound : Il 29 gennaio il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound a Roma, un edificio in via Napoleone III che il partito politico di estrema destra occupa abusivamente dal 2003. La

Sofia e l'abbraccio a Lindsey Vonn «I suoi fiori Una grande emozione» : Il SuperG di Cortina d'Ampezzo di domenica potrebbe esser stata l'ultima gara in Coppa del Mondo della statunitense Lindsey Vonn.

Amadeus a Blogo : "Ora o mai più al sabato è Una promozione rischiosa - C'è posta per te imbattibile" : Tutto pronto, stasera su Rai1 inizia la seconda edizione di Ora o mai più, per la prima volta collocato al sabato e per la prima volta contro il solidissimo C'è posta per te di Maria De Filippi. Blogo ha intervistato Amadeus, che torna al timone del talent - in sei puntate - dedicato a cantanti che dopo aver trovato il successo sono finiti nel dimenticatoio. In gara ci sono Davide De Marinis, Donatella Milani, Michele Pecora, Paolo Vallesi, ...

Lombardia : mozione in tutti i Consigli comUnali per sostenere autonomia (2) : (AdnKronos) - Oltre al presidente Fermi, alla conferenza stampa di questa mattina a Palazzo Pirelli erano presenti numerosi sindaci, Consiglieri regionali e parlamentari lombardi di Forza Italia, l’assessore regionale ai Servizi sociali del Veneto Davide Bendinelli, il capogruppo regionale di Forza

Lombardia : mozione in tutti i Consigli comUnali per sostenere autonomia : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - "Con questa mozione ci rivolgiamo direttamente ai sindaci di tutta la Lombardia perché ritengo sia necessario e fondamentale che su un tema così importante come quello dell’autonomia tutti i Comuni lombardi e i rispettivi Consigli comunali siano direttamente coinvolti e

Turismo - in arrivo un Comitato Grandi eventi e Una regia unica di promozione - AostaOggi.IT : ... che sarà responsabile della promozione dell'intera offerta turistica e dovrà seguire una strategia di marketing chiara, definita e uniforme per tutti i settori , natura, sport, cultura, ...