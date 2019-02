Pensione | una donna su quattro di 65-79 anni priva di copertura pensionistica

Una storia dell’orrore : vive col cadavere della madre per riscuotere la Pensione : Ha ammesso di aver tenuto in casa per 6 mesi il cadavere dell’anziana madre morta per continuare a percepire la pensione della donna. E’ una storia dell’orrore quella scoperta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona, dai carabinieri che giovedì scorso hanno rinvenuto il corpo della donna, di 95 anni, in un’abitazione di via Siri nell’immediato entroterra della cittadina savonese. Gli accertamenti erano partiti ...

Nuova diffusione per la bufala sul TFR di Susanna Camusso : nessuna Pensione attiva : Stiamo vivendo un periodo caratterizzato da una lunga serie di bufale sui social qui in Italia e l'ultima in ordine di tempo, a quanto pare, riguarda il TFR di Susanna Camusso. Come riportato dai colleghi di bufale.net, infatti, sta circolando in queste ore su Facebook un post attraverso il quale gli utenti stanno esprimendo tutta la propria indignazione per una pensione che raggiungerebbe livelli esageratissimi. Senza dimenticare il cosiddetto ...

I beneficiari della Pensione di cittadinanza - anche € 1.032 di integrazione per una coppia : Ormai certa l’entrata in vigore della pensione di cittadinanza, la misura parallela al reddito destinata a pensioni con assegni sotto la soglia di povertà. La misura che dovrebbe servire per alzare i trattamenti pensionistici minimi sotto i 780 euro al mese fa parte del decreto da poco approvato. Per pensionati che ad oggi incassano assegni inferiori a quella somma, possibile l’integrazione della pensione mensile. Adesso molti di questi ...

Terrorista e latitante - l'Italia paga una Pensione di 1500 € al mese a Pietrostefani : Dopo l'arresto di Battisti e la conseguente estradizione in Italia nel nostro Paese si sono accesi i riflettori anche sugli altri latitanti ed ex terroristi. Si torna a parlare del caso dell'omicidio Calabresi e del suo carnefice, Giorgio Pietrostefani, condannato a 14 anni di reclusione in Italia ma latitante in Francia. L'ex Terrorista percepisce dall'INPS, tramite una convezione con la Francia, una pensione di 1500 euro netti al mese. Il ...

Tfs - ecco come i dipendenti pubblici in Pensione potranno averne subito una parte : Anche i dipendenti pubblici – come da sempre possono fare quelli privati – potranno festeggiare il pensionamento investendo subito una parte del loro Tfs (trattamento di fine servizio) in un'auto nuova, un viaggio con la famiglia o magari un anticipo per l'acquisto di una casa da regalare ai propri figli. come fare? A spiegarlo è l'articolo 23 del "decretone" pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale e dedicato appunto all' ...

In Pensione con quota 100 a soli 57 anni : vero - ma solo per "pochi fortunati" : La strada è stretta, ma in attesa del decreto in Gazzetta Ufficiale, si può ipotizzare che qualcuno potrebbe lasciare il...

Reddito di cittadinanza - per i disabili nessuna misura ad hoc. E la Pensione di invalidità è conteggiata come entrata : Niente aumento della pensione di invalidità, poche facilitazioni per il nuovo sussidio e soprattutto nessuna misura dedicata a loro in maniera specifica: nel decreto del Reddito di cittadinanza c’è poco per i disabili, che a un certo punto ne erano diventati addirittura l’oggetto della discordia, con la Lega che minacciava il Movimento 5 stelle di non votare il decreto se non fossero state trovate le risorse. L’accordo in maggioranza è stato ...

"Arrotonda la Pensione" - ma era una truffa : due condanne Aosta -Il giudice Tornatore ha inflitto 7 mesi ognuno ai fratelli Nicola e Armando ... : Prima, grazie ad una conoscenza comune, si sono avvicinati al figlio, impegnato nel settore immobiliare. Dopodiché, stretta amicizia con lui, sono arrivati alla madre, una 70enne Aostana, convinta di ...

Claudio Durigon : "Quota 100? Assegno ridotto fino al 16% per chi va in Pensione con una busta paga di 1.500 euro" : "Abbiamo fatto uno studio con l'Inps. Su una busta paga media di 1500 euro, il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno". Così a Sky TG24 Economia il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio Durigon parlando della riduzione degli assegni pensionistici con Quota 100.Rispondendo poi alla domanda se questo provvedimento consenta di ...

Stangata una Pensione su tre. I tagli assegno per assegno : Una pensione su tre verrà travolta dalle forbici del governo gialloverde. Non si scappa. Da gennaio arrivano i tagli su quasi tutti gli assegni. Due i metodi applicati: prelievo di solidarietà sugli ...

