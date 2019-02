Penne della suocera

cosacucino.myblog

(Di lunedì 18 febbraio 2019): da Silvia ecco una ricetta perfetta per chi ama mangiar bene, spando poco!Lavate e tagliate dei pomodorini. Metteteli in una ciotola e conditeli con olio, sale, pepe e uno spicchio di aglio tritato finissimo. In un’altra ciotola mettete il basilico (lavato e asciugato) tritato e condite con olio. Cuocete leal dente. Una volta scolate condite con formaggio fresco e cremoso e mescolate. Unite il basilico, mescolate, unite i pomodorini, mescolate nuovamente e servite subito.Le quantità sono a piacere a seconda dei gusti!