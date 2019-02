Pace fatta con baci e “ti amo” tra Arisa e Mara Venier a Domenica In dopo le accuse di tv

Karamoh-Bordeaux - Pace fatta : il giocatore dell'Inter reintegrato in squadra : Dieci giorni dopo, si è ricucito lo screzio tra Yann Karamoh e il Bordeaux . A inizio febbraio, il giovane attaccante , di proprietà dell'Inter e in prestito ai girondini, era stato messo fuori rosa ...

Italia-Francia - Pace fatta : ci pensa Mattarella : L'ambasciatore Masset è tornato a Roma 8 giorni dopo il suo richiamo a Parigi per consultazioni: sembrano distendersi, dopo...

Pace fatta fra la D’Urso e la Panicucci : la foto su Instagram : Ormai è ufficiale: Barbara D’Urso e Federica Panicucci hanno siglato la Pace. Le due primedonne di Canale Cinque celebrano la ritrovata amicizia su Instagram. Si tratta dell’ennesimo passo avanti verso la riconciliazione iniziata già da qualche tempo. Poco prima di Natale, alcune fonti di Mediaset avevano raccontato un incontro molto particolare fra la D’Urso e la Panicucci nei corridoi televisivi. Le conduttrici non solo si ...

Amici 18 - Tish e Alberto : Pace fatta? Primo segnale di un riavvicinamento : Tish e Alberto, news Amici 18: i due cantanti sorprendono ancora! Alberto Urso e Tish hanno deciso di riappacificarsi? Nell’ultimo periodo, fuori dalla classe di Amici 18, ci sono stati dei litigi e delle incomprensioni che hanno allontanato i due cantanti. Non li vedevamo più insieme e, durante le puntate del day-time, cercavano continuamente di […] L'articolo Amici 18, Tish e Alberto: pace fatta? Primo segnale di un riavvicinamento ...

'Mi piace questo Festival' : Pace fatta tra Salvini e Baglioni? : 'Mi sta piacendo Sanremo. E in giro per la campagna elettorale abruzzese, prima di andare a letto, lo guardo in tivvù come tutti'. Lo dice Matteo Salvini andando via da Rivisondoli, uno delle decine ...

Scontro Baglioni-Salvini : Pace fatta con una telefonata : Baglioni in risposta ha detto la sua, senza troppi giri di parole e senza peli sulla lingua, " La classe politica, quella dirigente e l'opinione pubblica hanno mancato paurosamente. Siamo un Paese ...

Sanremo 2019 - telefonata tra Baglioni e Salvini : Pace fatta dopo il caso migranti? : Claudio Baglioni “Tu come stai?”. Chissà se Claudio Baglioni l’avrà chiesto anche a Matteo Salvini, col quale avrebbe avuto una telefonata riconciliatrice proprio nei giorni scorsi. Stando a quanto apprende l’Adnkronos, il cantautore e il vicepremier si sarebbero sentiti telefonicamente giovedì scorso dopo le polemiche innescate delle dichiarazioni sul caso migranti che lo stesso Baglioni aveva pronunciato alla conferenza ...

Sanremo - polemica Salvini-Baglioni : Pace fatta con una telefonata : Dopo le parole pro-migranti pronunciate dal Claudio Baglioni durante la presentazione del Festival di Sanremo, il diluvio di attacchi su social e la replica di Matteo Salvini, 'Baglioni mi piace ...

Sanremo - telefonata Baglioni-Salvini : Pace fatta dopo la polemica sui migranti : È pace fatta tra il direttore artistico del Festival di Sanremo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vicepremier e il cantante e conduttore della kermesse canora si sarebbero sentiti al ...

Claudio Baglioni e Matteo Salvini - Pace fatta : una telefonata giovedì scorso : pace fatta tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e Claudio Baglioni. La “bagarre” era cominciata durante la conferenza stampa di presentazione dell’atteso Festival di Sanremo, durante la quale il direttore artistico aveva espresso la sua posizione sul tema migranti: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il ...

Sanremo 2019 - Pace fatta tra Claudio Baglioni e Matteo Salvini : pace fatta tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il direttore artistico del Festival di Sanremo. A quanto apprende l'Adnkronos infatti, il vicepremier e il cantante e conduttore della kermesse canora si sarebbero sentiti al telefono giovedì scorso chiarendo i dissapori nati tra i due dopo che Baglioni, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival, aveva criticato le politiche sull'immigrazione del ministro ...

D’Urso-Panicucci : Pace fatta dopo anni di gelo : Fra Barbara D’Urso e Federica Panicucci è tornato finalmente il sereno. dopo anni di gelo e di frecciatine sembra che le due primedonne di Mediaset abbiano deciso di deporre le armi. Gli attriti fra le conduttrici risalgono a molto tempo fa, quando la Panicucci venne scelta per condurre Mattino Cinque al posto della D’Urso. Barbara all’epoca non la prese bene e da allora fra le presentatrici è in atto una guerra a distanza, ...

Barbara d'Urso e Federica Panicucci - Pace fatta?/ Il pomo della discordia era Fabrizio Corona oppure... : Barbara d'Urso e Federica Panicucci, Amiche o nemiche? Disgelo e nuovi segni di distensione tra le due conduttrici Mediaset ma...

Pace fatta con la Grecia - nasce la Macedonia del Nord : Importante passo in avanti nell’appianamento delle divergenze con Atene. Infatti il Parlamento macedone ha approvato la modifica del nome del