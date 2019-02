: Nunzio Parigi, Le Monde: altra denuncia - NotizieIN : Nunzio Parigi, Le Monde: altra denuncia - Cyber_Feed : Ultim'ora #Nunzio Parigi, Le Monde: altra denuncia - TelevideoRai101 : Nunzio Parigi, Le Monde: altra denuncia -

Depositata una secondaoggi acontro ilapostolico,monsignor Ventura, 'ambasciatore' della Santa Sede in Francia.Lo scrive Le.fr,che venerdì scorso rivelò l'apertura di un'inchiesta nei confronti del prelato per aggressione sessuale. Questa volta, are Ventura, è stato un 39enne, anche lui collaboratore del Comune dicome la prima vittima presunta, per fatti risalenti a gennaio dello scorso anno.(Di lunedì 18 febbraio 2019)