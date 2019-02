NOVITÀ IVA 2019 | incontro di Giuffrè Francis Lefebvre con il prof Renato

Pokémon GO - arriva l'evento di San Valentino : tutte le NOVITÀ - : Oggi è la festa degli innamorati e, per l'occasione, all'interno di Pokémon GO arriva il nuovo Evento di San Valentino . Per celebrare l'amore che è nell'aria anche il mondo dei Pokémon si tingerà a tinte rosa, introducendo delle modifiche ad hoc a gameplay e contenuti. Ecco quali sono le novità disponibili da oggi. LEGGI ANCHE : Un nuovo gioco di Pokémon su ...

Cedolino febbraio 2019 : busta paga pubblici e privati - c’è una NOVITÀ : Cedolino febbraio 2019: busta paga pubblici e privati, c’è una novità Cosa cambia in busta paga a febbraio 2019 In questo nostro articolo vi abbiamo dato conto delle date in cui saranno disposti i benefici degli stipendi del mese di febbraio. E sarà un mese in cui la busta paga sarà relativamente più “pesante”. Perché oltre allo stipendio sarà compresa la cifra del cosiddetto elemento perequativo. Cedolino febbraio ...

Decreto fiscale 2019 è legge : fattura - conto corrente e Iva. Le NOVITÀ : Decreto fiscale 2019 è legge: fattura, conto corrente e Iva. Le novità Testo completo Decreto fiscale 2019 Il Decreto fiscale è legge. Diverse le novità in arrivo nel 2019, riguardanti diversi aspetti chiave. Dall’introduzione del tanto discusso obbligo di fattura elettronica, al bonus bebè. Dalla pace fiscale, con tutte le sue ramificazioni, all’Iva precompilata, passando per l’estensione del controllo sul conto corrente da parte della ...

L’esclusiva ricetta degli spaghetti alla carbonara dello Chef Borgomeo..una NOVITÀ : L’esclusiva ricetta degli spaghetti alla carbonara ( dello Chef Borgomeo) Ingredienti: 1 tuorlo d’uovo a persona ( mi raccomando, solo il tuorlo) 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato a persona olio extravergine 200 g. di pancetta a cubetti 100 g. di prosciutto crudo a cubetti 1/2 bicchierino di Cognac Preparazione: In una ciottola mescolare per bene i tuorli con il parmigiano e metterli da parte; In una padella ...

Insieme alle patch di febbraio arrivano sui Google Pixel alcune piccole NOVITÀ : Non accade spesso che Insieme alle patch arrivi dell'altro, anzi a dire il vero accade quasi mai, ma questa è una di quelle volte che fa eccezione L'articolo Insieme alle patch di febbraio arrivano sui Google Pixel alcune piccole novità proviene da TuttoAndroid.

Cedolino febbraio 2019 : busta paga pubblici e privati - c’è una NOVITÀ : Cedolino febbraio 2019: busta paga pubblici e privati, c’è una novità In questo nostro articolo vi abbiamo dato conto delle date in cui saranno disposti i benefici degli stipendi del mese di febbraio. E sarà un mese in cui la busta paga sarà relativamente più “pesante”. Perché oltre allo stipendio sarà compresa la cifra del cosiddetto elemento perequativo. Cedolino febbraio 2019, presenti arretrati L’annuncio arriva ...

Fortnite : Le NOVITÀ e modifiche in arrivo per la Modalità Creativa : Epic Games ha in programma importanti modifiche e novità alla modalità Creativa di Fortnite, le quali verranno apportate al titolo nel corso del 2019. Scopriamole insieme in Anteprima. Fortnite: Ecco come cambierà la Modalità Creativa nel 2019 Fino ad oggi ci siamo impegnati per offrire il maggior numero di strumenti ai nostri creatori, privilegiando la velocità alla perfezione, consentendovi di ...

Modello Iva 2019 : regime forfetario e Iva di gruppo - istruzioni e NOVITÀ : Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso, è stato approvato il Modello per la dichiarazione Iva 2019, che potrà essere presentato a partire dal prossimo 1° febbraio ed entro il 30 aprile 2019. Il Modello deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2018, e tra le novità, si segnalano le modifiche ai campi della dichiarazione finalizzati ad accogliere i dati che dovranno ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2019 : il nuovo percorso. Tante le NOVITÀ - decisiva la Côte de la Roche-aux-Faucons : È stato presentato oggi il nuovo percorso per quanto riguarda la Decana delle Classiche Monumento: la Liegi-Bastogne-Liegi. Tante le novità, poste ovviamente tutte sul finale, negli ultimi 100 chilometri (256 totali). Torna il trittico di Côte con Wanne – Stockeu – Haute-Levée, poi Maquisard, Redoute e la nuova Côte de Forges, presente anche alla Freccia Vallone. decisiva sarà la Côte de la Roche-aux-Faucons, si scollinerà a 15 chilometri ...

Visite fiscali Inps 2019 : gli orari (e le NOVITÀ) per dipendenti pubblici e privati : Visita fiscale malattia 2019, quando arriva il medico? E cosa succede se si è assenti durante una visita fiscale del medico...

YouTube Music arriva alla versione 2.67 con solo NOVITÀ estetiche : YouTube Music versione 2.67 porta con sé qualche novità grafica e il riposizionamento di alcuni pulsanti; dal codice emerge come il lavoro sulla funzionalità "Smart Remote" continui. L'articolo YouTube Music arriva alla versione 2.67 con solo novità estetiche proviene da TuttoAndroid.

Fornite - countdown azzerato : è arrivato il Re del Ghiaccio. NOVITÀ - : Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una allerta meteo speciale a Fortnite : una Tempesta di Ghiaccio , un evento incredibile che si sarebbe presentato con l' aggiornamento 7.20 del Battle Royale. ...