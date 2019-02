Microsoft Store | scoperte 8 app che effettuavano mining di criptovaluta

Deezer : anche la versione Desktop arriva sul Microsoft Store : Gli sviluppatori di Deezer, uno dei servizi di streaming musicali più diffusi al mondo, hanno appena rilasciato la loro versione Desktop sul Microsoft Store. Questa va a sostituire la precedente UWP per i PC e tablet Windows 10, mentre resta ovviamente disponibile e supportata per Windows 10 Mobile e le console Xbox One. L’edizione WIN32 porta con sè, comunque, dei grossi miglioramenti e delle nuove funzionalità come il testo sincronizzato ...

AltspaceVR : Microsoft pubblica sullo store l’app ufficiale per Windows 10 : Il 5 ottobre 2017 Satya Nadella annunciò l’acquisizione di AltspaceVR, la piattaforma online attiva in ben 160 paesi che permette agli utenti di socializzare e incontrarsi attraverso degli eventi in realtà virtuale. A distanza di più di due anni, gli sviluppatori di Redmond hanno finalmente rilasciato l’applicazione ufficiale sul Microsoft store per tutti i visori compatibili con la Mixed Reality di Windows 10 espandendone quindi la ...

Il File Manager di Windows 3.0 disponibile al download per Windows 10 [Agg.1 Microsoft Store] : [Aggiornamento1 03/02/2019] Grazie ai progressi del progetto su GitHub, il File Manager di Windows 3.0 è ora scaricabile direttamente dal Microsoft Store. Windows File Manager (Gratis, Windows Store) ? Articolo originale (09/04/2018), Se siete degli utenti piuttosto “anziani” e avete seguito il mondo Microsoft, in particolar modo Windows, sin dalle sue origini sarete felici nell’apprendere la ...

Windows Insider : partecipa al sondaggio per vincere un buono regalo Microsoft Store da 1500$ : Microsoft ha da poco iniziato a inviare una mail a tutti i partecipanti al Programma Windows Insider invitandoli a partecipare al sondaggio annuale. L’obbiettivo di questa iniziativa è quello di migliorare il programma facendo partecipare gli utenti, i quali possono vincere una gift card del valore di 1500 dollari per fare acquisti nel Microsoft Store. Contenuto della mail: Il tuo feedback è sempre fondamentale per il Programma Windows ...

Microsoft Store svela il peso di Metro Exodus : Mancano circa due settimane all'arrivo di Metro Exodus per console e PC, ma alcuni di voi potrebbero voler preparare i propri sistemi al download imminente.Come riporta Dualshockers, saranno necessari 53,45 GB, le informazioni sul download ci arrivano dallo Store Microsoft. Sebbene sia molto probabile che questi numeri siano gli stessi su tutte le console, non sarebbe sorprendente se ci fosse una differenza con la versione PC. Soprattutto perché ...

Microsoft rilascerà Office 365 sul Mac App Store di Apple [AGG.1 Disponibile] : [Aggiornamento1 24/01/2019] Vi informiamo che Office 365 è ora finalmente disponibile sul Mac App Store di Apple. Microsoft Word (Free+, Mac App Store) ? Microsoft Outlook (Free+, Mac App Store) ? Microsoft Excel (Free+, Mac App Store) ? Microsoft PowerPoint (Free+, Mac App Store) ? Articolo originale (06/06/2018), Durante il keynote del WWDC 2018, Apple ha annunciato il nuovo macOS 10.14 Mojave concentrandosi anche ...

Surface Go LTE : avviati i preordini sul Microsoft Store italiano [Agg.1 Consumer] : [Aggiornamento1 17/01/2019] Vi comunichiamo che adesso risulta disponibile all’acquisto sul Microsoft Store italiano anche la versione LTE del Surface Go destinata al mercato consumer. Il prezzo ufficiale è di 749 euro IVA inclusa. Link all’acquisto Articolo originale (12/11/2018), Finalmente, dopo un’attesa durata alcuni mesi, Microsoft ha avviato i preordini del nuovo Surface Go in variante LTE ossia con il ...

Python disponibile al download sul Microsoft Store : A grande sorpresa arriva sul Microsoft Store di Windows 10 l’app ufficiale di Python, il linguaggio di programmazione ad alto livello ideato nel 1991 da Guido van Rossum. L’app consente l’esecuzione di script e l’utilizzo di IDLE o altri ambienti di sviluppo. Descrizione Python è un linguaggio di programmazione potente e facile da imparare. Ha efficienti strutture di dati ad alto livello e un approccio semplice ma ...

Python disponibile al download sul Microsoft Store : A grande sorpresa arriva sul Microsoft Store di Windows 10 l’app ufficiale di Python, il linguaggio di programmazione ad alto livello ideato nel 1991 da Guido van Rossum. L’app consente l’esecuzione di script e l’utilizzo di IDLE o altri ambienti di sviluppo. Descrizione Python è un linguaggio di programmazione potente e facile da imparare. Ha efficienti strutture di dati ad alto livello e un approccio semplice ma ...