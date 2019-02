Inter | prossimo acquisto sotto accusa | ' Altro che fuoriclasse'

Mourinho potrebbe essere il prossimo allenatore dell'Inter : La vittoria di sabato contro il Parma ha allontanato solo momentaneamente le nubi dalla testa di Luciano Spalletti. Il futuro dell'attuale allenatore dell'Inter sembra segnato, visto il continuo susseguirsi di voci su un suo possibile sostituto, con i nomi di Antonio Conte e José Mourinho in pole position. Sembra quasi impossibile pensare ad una conferma del tecnico di Certaldo, che ha già fallito l'obiettivo coppa Italia, con l'eliminazione ai ...

Inter senza stimoli : in attesa dell’Europa League è mediocrità nerazzurra. Anche quest’anno ci si diverte l’anno prossimo? : Povero Interista, mettetevi un po’ nei suoi panni. Aspetta con ansia la domenica, ma poi si ricorda che tanto un’altra stagione è andata, la Juventus è distante anni luce e bene che vada potrà arrivare al terzo posto. Accende lo stesso la tv e si ritrova Dalbert terzino sinistro e un 3-5-2 da provinciale catenacciara. Spera in una genialata di Spalletti e invece no, il 3-5-2 è proprio quello che sembra e l’Inter perde a Torino 1-0 senza ...

Sci alpino - Intervento chirurgico per Buzzi il prossimo 23 gennaio : le ultime : Buzzi operato mercoledì 23 gennaio a Milano, confermati dalla Fis lo slalom maschile di Schladming e i Mondiali di Are Emanuele Buzzi sarà operato mercoledì 23 gennaio presso la clinica La Madonnina di Milano dai dottori della Commissione Medica Fisi per la riduzione della frattura al piatto tibiale della gamba destra, che lo sfortunato velocista sappadino si è procurato dopo avere tagliato il traguardo della discesa di Wengen conclusa al ...

Calciomercato Inter - Brazao prossimo alla firma : i dettagli dell’affare : Calciomercato Inter – Non del tutto fermo il Calciomercato del club nerazzurro a gennaio. Un giocatore in entrata in questa finestra di contrattazioni in atto nel corso di questo mese sembra essere ormai prossima. Dopo settimane in cui si sono susseguiti contatti con il Cruzeiro da una parte e colloqui con il Chievo dall’altra, sembra […] L'articolo Calciomercato Inter, Brazao prossimo alla firma: i dettagli dell’affare ...

Inter - c'è una novità sull'allenatore del prossimo anno : Secondo Sky Sport , Luciano Spalletti ha condiviso la scelta dell'Inter di prendere Diego Godin a costo zero. Una novità importante perché indica la volontà di andare avanti con Spalletti allenatore anche nel ...