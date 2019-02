Il popolo M5s grazia Salvini Di Maio polemizza con i sindaci stellati | la Taverna | “Chi

Civati : "popolo contro élite? In realtà il governo Lega-M5S è in continuità con il passato" : Ospite di Studio24 su Rainews 24, Pippo Civati, fondatore di Possibile, stamattina, da osservatore esterno (al momento non è parlamentare) ha detto la sua sia sul MoVimento 5 Stelle e il rapporto con la Lega all'interno del governo Conte, sia sul PD, suo ex partito.Sui pentastellati Civati ha detto:"I vizi all'interno del M5S sono accentuati dalla presenza di Casaleggio Junior. Creare una segreteria non li renderà un partito vero e proprio. ...

Civati : "popolo contro élite? In realtà il governo Lega-M5S è in continuità con il passato" : Ospite di Studio24 su Rainews 24, Pippo Civati, fondatore di Possibile, stamattina, da osservatore esterno (al momento non è parlamentare) ha detto la sua sia sul MoVimento 5 Stelle e il rapporto con la Lega all'interno del governo Conte, sia sul PD, suo ex partito.Sui pentastellati Civati ha detto:"I vizi all'interno del M5S sono accentuati dalla presenza di Casaleggio Junior. Creare una segreteria non li renderà un partito vero e proprio. ...

Votare contro Salvini o deludere il suo "popolo" : la scelta impossibile del M5s : Caso Diciotti, i vertici grillini pensano di Votare no all'autorizzazione a procedere, evitando a Salvini il processo. Ma Di...

Diciotti - Salvini : “Io a processo? Decida il Senato. E se M5s vota contro non ci sarà crisi - senatori risponderanno al popolo” : Matteo Salvini vuole affrontare il processo per caso Diciotti? “Decida il Senato“. E la Lega cosa voterà quando sarà il momento di esprimersi sul suo caso in Giunta per le autorizzazioni? “Il Senato è libero. Il Parlamento è libero. Gli italiani sono un popolo libero. Giudichino se sto facendo bene il ministro o se ho commesso un reato. Io in piena coscienza penso di lavorare ogni giorno per difendere i confini, le leggi, le ...

"M5S è No Tav". Roberto Fico contrario a dare parola al popolo in un referendum sulla Torino-Lione : "Il Movimento 5 Stelle è contro il referendum" sul Tav Torino-Lione. In un'intervista al Fatto Quotidiano il presidente della Camera Roberto Fico si schiera contro l'ipotesi di sottoporre al popolo la decisione sull'opera che divide la maggioranza, con la Lega favorevole e i 5 Stelle contrari.Il più ortodosso dei pentastellati, quello che viene considerato il più ancorato alle origini dei meet-up e al primo M5S, chiarisce ...

Salvini : se disaccordo M5s-Lega via sovrana è popolo : Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega, aggiungendo che in Italia "servono più energia e trasporti".

Zaia : «M5S - attento al popolo che ti toglie la delega. Bene la Lega in corteo - è un segno di maturità» : «La Lega in piazza a Torino? È la dimostrazione che quando il gioco si fa duro, noi scendiamo in campo». Luca Zaia, non è un mistero, è arci favorevole all'alta velocità Torino-Lione: «Non per ...