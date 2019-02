Arresto genitori Renzi | Berlusconi | In Paese civile non accadrebbe

Silvio Berlusconi sta con Renzi dopo l’Arresto dei genitori : “In Paese civile non accadrebbe” : Silvio Berlusconi commenta l'arresto dei genitori di Matteo Renzi: "Sono cose che in un Paese civile non accadrebbero. Credo che umanamente sia molto addolorato e che pensi che se lui non avesse fatto politica questo non sarebbe accaduto". Non si esprime il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, mentre il M5s afferma di non festeggiare per i domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli.Continua a leggere