Anche Ragusa alla protesta dei dipendenti delle ex Province

Basket femminile - 15^ giornata Serie A1 2018-2019 : Schio domina Torino - tutto facile Anche per Ragusa : Aspettando di conoscere ancora il futuro della Dike Basket Napoli, continua la Serie A1 di Basket femminile con la quindicesima giornata. La capolista Venezia era proprio impegnata in Campania e dunque non è scesa in campo e ne ha subito approfittato il Famila Schio, che ha passeggiato in casa contro la Fixi Torino per 80-47 con Gemelos (15 punti) e Gruda (14) migliori marcatrici, portandosi a -2 dalla Reyer. tutto molto facile anche per la ...