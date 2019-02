Amici Stash Fiordispino | il duro sfogo e la delusione | “Sognamo da soli”

Amici - da Stash un clamoroso schiaffone a Ultimo : parole pesantissime dopo il trionfo di Mahmood a Sanremo : Una benedizione a Mahmood , vincitore al Festival di Sanremo con il brano Soldi , arriva da una delle star di Amici di Maria De Filippi , ovvero Stash dei The Kolors, una delle voci più famose ...

Stash Amici 2019 : altezza - nome e fidanzata. Chi è il coach : Stash Amici 2019: altezza, nome e fidanzata. Chi è il coach nome Stash e chi è il coach Il 7 luglio 1989, a Caserta, nasce Antonio Stash Fiordispino, noto semplicemente come Stash. Il cantante è tra i coach di canto per la 18esima edizione di Amici, condotto dalla sempreverde Maria De Filippi. Programma alla quale lui stesso ha partecipato assieme alla sua band, i The Kolors (nel 2015) aggiudicandosi la vittoria. Un’esperienza, quella al ...

Amici 18 Stash scrive a Rudy - lui senza parole : “Non credo di meritarlo” : Stash e Rudy Zerbi, un rapporto che va oltre Amici di Maria De Filippi Come molti saprete, è davvero un giorno speciale per Rudy Zerbi: oggi infatti è il suo compleanno. Sono stati in molti a fargli gli auguri e in tantissimi altri glieli faranno fino a stasera: basti pensare ad Alessandra Amoroso, Raffaella Mennoia, […] L'articolo Amici 18 Stash scrive a Rudy, lui senza parole: “Non credo di meritarlo” proviene da Gossip e Tv.

Jefeo e Alessandro Casillo commuovono Stash : racconto passato difficile ad Amici : Amici 2019 news, Stash in lacrime per i racconti di Casillo e Jefeo Alessandro Casillo e Jefeo oggi, ad Amici 2019, hanno parlato del loro passato per convincere i professori a dare a tutti gli allievi quel “diritto allo studio” che, secondo loro, sarebbe stato negato al ballerino Marco Alimenti. Non è la prima volta […] L'articolo Jefeo e Alessandro Casillo commuovono Stash: racconto passato difficile ad Amici proviene da ...

Amici 18 Stash - la foto con una persona speciale : Miguel e Tish commossi : Le parole di Stash per una persona davvero speciale: la foto che piace ai suoi follower Stash Fiordispino ha saputo farsi conoscere ad Amici di Maria De Filippi e in generale in questi primi anni della sua carriera da leader dei The Kolors mostrando al pubblico tutti i lati del suo carattere. In effetti se […] L'articolo Amici 18 Stash, la foto con una persona speciale: Miguel e Tish commossi proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - Stash reagisce così alle parole di Maria sulla Celentano : Amici 18, Stash e Alessandra insieme in una foto “ricordo” Se avete seguito la puntata avrete senz’altro assistito al divertente siparietto di Alessandra Celentano e Maria De Filippi dinanzi a un ignaro Rafael Quenedit. La conduttrice ha infatti scherzato con l’insegnante di danza, sul fatto che se single e che abbia adocchiato il ballerino. Alessandra […] L'articolo Amici 18, Stash reagisce così alle parole di ...

Amici - Stash e la confessione con cui umilia la ex Carmen : "Perché la ho lasciata? Da quando sono un vip..." : Un anno dopo la rottura, Stash Fiordispino parla della rottura con la sua ex fidanzata Carmen. Lo fa in un'intervista concessa al settimanale F, in cui il cantante dei The Kolors in buona sostanza ha ammesso come la popolarità abbia avuto un ruolo nella fine della relazione, iniziata prima dell'ingr