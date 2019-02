Verissimo | Laura Chiatti racconta dei problemi di salute di Marco Bocci e si intenerisce

Blastingnews

(Di domenica 17 febbraio 2019), nota attrice e cantante di origine umbra, ospite del programma di Canale 5, è stata intervistata da Sivia Toffanin sabato 16 febbraio. Durante la trasmissione hato il suo ultimo anno e mezzo ed ha confidato di aver passato uno dei periodi più brutti della sua vita a causa di varie sofferenze, come la malattia che ha colpito suo marito, l'attore. In seguito ha poi parlato anche della malattia che improvvisamente ha avuto sua madre.Il periodo sofferto diSembrerebbe che, marito diabbia avuto un problema di, una brutta malattia che, ad oggi, come ha confessato sua moglie alla Toffanin, sembrerebbe essersi risolta bene. Hato infatti quel periodo come caotico e sofferente che l'ha notevolmente scombussolata. Anche sua madre, nel frattempo, ha avuto una malattia inattesa. L'attrice ha dichiarato ...