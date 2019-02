Serie C | che farsa a Cuneo | la Pro Piacenza perde 0-20 con 8 ragazzini in campo

Risultati Serie A – Tris Empoli - Udinese di rigore fra le polemiche : Criscito stende la Lazio allo scadere : L’Empoli supera 3-0 il Sassuolo, l’Udinese soffre contro il Chievo e vince grazie ad un rigore molto contestato, il Genoa batte la Lazio allo scadere: i Risultati della 24ª Giornata di Serie A Dopo il poker della Fiorentina contro la Spal nel lunch match, la 24ª Giornata di Serie A prosegue con un Tris di match interessanti, ricchi di gol ed emozioni. Successo agevole per l’Empoli che liquida il Sassuolo con un netto 3-0 grazie ai gol di ...

5 imperdibili Serie TV che si possono trovare su Amazon Prime Video : Amazon Prime Video, in quanto network televisivo e piattaforma streaming, vive ormai all'ombra della ben più nota Netflix. Eppure offre un catalogo più qualitativo che quantitativo, che nasconde opere imperdibili che hanno fatto anche la storia della televisione americana. E, dato che è compreso nell'abbonamento di Amazon Prime, è possibile che non si sappia neanche di averlo. Ecco 5 Serie, rigorosamente complete, che non ci si può lasciar ...

Serie A Spal - Semplici : «Mai parlato degli arbitri - ma qualche problemino c'è» : FERRARA - Leonardo Semplici , tecnico della Spal , è dispiaciuto mentre commenta a Dazn la pesante sconfitta casalinga con la Fiorentina : "Non era mai successo, l'episodio del gol annullato al Var, ...

Risultati Serie D/ Classifiche gironi - live score delle partite : in campo - si gioca! : Risultati Serie D: le Classifiche aggiornate dei nove gironi e il live score delle partite, messe in programma per questa domenica 17 febbraio 2019.

Serie A - Spal-Fiorentina 1-4 : gol e polemiche - Var protagonista : Succede tutto nel secondo tempo. A Ferrara la ripresa regala sorprese e colpi di scena. La Fiorentina batte 4-1 la Spal, ma i padroni di casa recriminano perché sul punteggio di 1-1 è stato annullato ...

Calcioscommesse - Paoloni torna a parlare : “scommettono tutti i calciatori - anche in Serie A” : Calcioscommesse, Paoloni sta attendendo il giudizio definitivo in merito al caso che lo ha visto protagonista nel 2010 “In quegli anni ho perso 500.000 euro. Scommettevo e millantavo risultati aggiustati per liberarmi dei creditori ma non ho mai truccato una partita né avvelenato i miei compagni di squadra. Come avrei potuto?“. Marco Paoloni è tornato a parlare dopo la lunga inchiesta sul Calcioscommesse che ha avuto inizio nel ...

Calcioscommesse - Paoloni : "Scommettono tutti - anche in Serie A. È una m...a" : In questo momento non mi sento di dire niente, perché comunque ho capito che persone sono, ho capito che il mondo del calcio fa schifo, è tutta una merda . Loro sono i primi a sapere tutto quanto di ...

Serie A calcio - programma domenica 17 febbraio : chi gioca e a che ora. Come vedere le partite in tv e streaming : Prosegue la ventiquattresima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, quinta del girone di ritorno, che è scattata venerdì 15 e si concluderà domani, lunedì 18 febbraio. Oggi, domenica 17, spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con SPAL-Fiorentina, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero Empoli-Sassuolo, Genoa-Lazio ed Udinese-Chievo. Alle ore 18.00 tocca a Inter-Sampdoria, mentre alle ore 20.30 spazio a ...

Diretta Serie A : Atalanta e Milan spareggio per la Champions che verrà : Allo stadio Atleti Azzuri d'Italia di Bergamo va in scena la 25ma giornata di Serie A con la consueta musichetta iniziale composta da Giovanni Allevi, ma potrebbe benissimo suonare la musica della Champions League perchè la sfida tra Atalanta e Milan ha lo stesso sapore di uno spareggio di Champions League. Il Milan in un buon momento arriva a Bergamo dopo la convincente vittoria con il Cagliari di San Siro e con il quarto posto solitario a più ...

World Series - Rachele Bruni terza a Doha nella 10 km. Quarto Paltrinieri : ... davanti al fuoriclasse ungherese Kristof Razovszky - oro continentale nella 25 e 5 km e argento nella 10 km - in 1h52'22''8 e allo statunitense e campione del mondo a Kazan 2015 Jordan Wilimovsky ...

Niente schermo QHD per la Serie Huawei P30 - che userà ovviamente Android 9 Pie : Secondo quanto riporta lo User Agent Profile trovato in Rete, Huawei P30 e P30 Pro utilizzeranno uno schermo FullHD+ e, ovviamente, Android 9 Pie. L'articolo Niente schermo QHD per la serie Huawei P30, che userà ovviamente Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Nuoto - World Series Doha 2019 : Rachele Bruni è ottima terza. Vince Ana Marcela Cunha : Prima tappa di World Series 2019 di Nuoto di fondo e primo podio per l’Italia nella rassegna dedicata alle acque libere. Tenacia e voglia di lottare non hanno mai fatto difetto a Rachele Bruni, argento olimpico a Rio 2016, e così la 28enne toscana si è portata a casa il terzo posto a Doha (Qatar) nella 10 km. Una gara condizionata dal mare mosso e dal grande vento. Difficile per le atlete trovare una traiettoria ideale su cui orientarsi. ...

Nuoto - la Fina lancia la sfida delle Champions Swim Series : che cosa sono? Una risposta alla ISL - con Pellegrini - Detti e Hosszu tra i partecipanti : Potremmo chiamarla contromossa ma di fatto quel che era parsa una via alternativa della Fina, all’International Swim League (ISL), sta prendendo forma e riscuotendo più consensi di quanto ci si potesse aspettare tra i nuotatori. Ma partiamo dall’inizio. Il magnate ucraino Konstantin Grigorishin, che aveva caldeggiato l’idea di sostenere un circuito di gare di Nuoto totalmente esterno alla Federazione Internazionale (Fina), ...

Anche la Serie A osserva Dejan Joveljic : in Serbia è considerato il nuovo Mauro Icardi : Compirà 20 anni il prossimo 7 agosto e dà già prova di possedere il killer instinct Dejan Joveljic, che ha esordito ottimamente con la prima squadra della Stella Rossa, dopo tutta la trafila delle giovanili e i numeri impressionanti con l'Under 19 serba. Ora le squadre dei massimi campionati europei lo osservano con attenzione, incluse quelle del campionato italiano. In Serbia azzardano già un paragone piuttosto pesante, quello col centravanti ...