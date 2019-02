Pagelle Genoa-Lazio 2-1 | highlights e tabellino del match – VIDEO

serieanews

: Le pagelle del Genoa - Sanabria bravo e fortunato, Criscito da cineteca - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Genoa - Sanabria bravo e fortunato, Criscito da cineteca - CalcioWeb : #GenoaLazio 2-1, le pagelle di CalcioWeb [FOTO] -

(Di domenica 17 febbraio 2019)2-1 – Clamoroso, per il modo in cui è arrivato, ko dellaa Marassi. Ilpassa in rimonta contro i biancocelesti, ottenendo una vittoria insperata in pieno recupero. Beffa atroce per i biancocelesti che subiscono un brusco stop in ottica corsa al quarto posto: gli uomini di Inzaghi perdono terreno …L'articolo2-1,delproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....