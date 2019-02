Napoli | il boss Mariniello ucciso a colpi di arma da fuoco nei pressi di casa sua

Napoli - catturato 'Ciro My Way' : il boss che uccise un 19enne innocente : Stanato. Dopo un anno e tre mesi di latitanza il cerchio si è stretto intorno al boss Ciro Rinaldi. Di lui si erano perse le tracce dal due novembre del 2018, quando riuscì a sottrarsi ad un'ordinanza ...

Napoli - Arrestato il boss latitante Ciro Rinaldi : E' durata solo 4 mesi la latitanza del boss Ciro Rinaldi: era ricercato dal 2 novembre 2018. Su di lui pendono due ordinanze di custodia cautelare in carcere: una per il duplice omicidio di Raffaele ...

Napoli - si spara in più strade : bossoli di pistola anche a Forcella : Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte in due strade di Napoli: in entrambi i casi, su cui indaga la Polizia di Stato, a essere presi di mira sono stati i portoni degli stabili. Poco prima ...

Napoli - si spara in più strade : bossoli di pistola anche a Forcella : Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte in due strade di Napoli: in entrambi i casi, su cui indaga la Polizia di Stato, a essere presi di mira sono stati i portoni degli stabili. Poco prima...

Stese e raid armati nel cuore di Napoli : preso 'tiger' - il boss del tatuaggio alla nuca : Si aggiusta bene il passamontagna, si tira su i pantaloni della tuta, sa bene che è inquadrato da almeno un paio di telecamere che coprono la zona. Piazza la bomba, la fuga per raggiungere il complice ...

Napoli - bomba in pizzeria da Sorbillo : scarcerati i boss - così torna la paura : Una lista di nomi, personaggi di riconosciuto spessore criminale che hanno lasciato la cella in questi mesi. Presunti boss, soggetti indicati come killer ma assolti in processi per omicidio e fatti di ...

Napoli - bomba in pizzeria da Sorbillo : scarcerati i boss - così torna la paura : Una lista di nomi, personaggi di riconosciuto spessore criminale che hanno lasciato la cella in questi mesi. Presunti boss, soggetti indicati come killer ma assolti in processi per omicidio e fatti di ...