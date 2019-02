Influenza da record: 431 i casi gravi e molti i casi di decesso

laragnatelanews

(Di domenica 17 febbraio 2019)Secondo il rapporto Influnet redatto dall’Istituto superiore di Sanità sono stati individuati 431dall’inizio del controllo dell’epidemia da ottobre 2018, di cui 7 donne indanza e 78che hanno portato alla morte per le complicanze dovute alla malattia.ssimi quindi i decessi ma bisogna specificare che non sono dovuti direttamente al virusle quanto invece a complicanze derivanti da patologie pregresse, aggravate dall’come patologie cardiovascolari, respiratorie a carattere cronico, patologie tumorali, diabete, obesità. Inoltre uno dei maggiori rischi dovuti all’è l’insorgere della polmonite.Per quanto riguarda la settimana che va dal 4 asl 10 febbraio sempre secondo Influnet, risulta che le persone colpite dal virus sono state 771mila per un totale da inizio epidemia di 5.276.000 malati. ...