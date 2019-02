Il Paradiso Delle Signore trame all' 1 marzo | Silvia affronta la capo commessa

Il Paradiso Delle signore - puntate all'1 marzo : Marta fa incidere una canzone a Tina : Proseguono le vicende dei protagonisti de 'Il Paradiso delle signore', in onda ogni giorno in televisione alle ore 15:40 su Rai 1. La soap con protagonista l'attore Alessandro Tersigni si sta rivelando un grande successo e gli ascolti settimanali lo dimostrano. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Nicoletta non dà ascolto al parere della madre e rifiuta l'offerta di Riccardo, mentre ...

Il Paradiso Delle signore : destino incerto - la fiction costa troppo : Teresa De Santis, che è il direttore di Rai 1, ha parlato del destino de Il Paradiso delle signore, la fiction in costume che tutti i pomeriggi va in onda sulla prima rete Rai. Il suo prosieguo, infatti, è incerto a causa degli altri costi di produzione. Intanto apprendiamo che Il Paradiso si è arricchito di un nuovo personaggio. Parliamo di Michele Cesari, l'ex Tommaso di Un posto al sole. destino incerto per Il Paradiso delle ...

Il Paradiso Delle signore chiude o continua? La situazione ad oggi : A inizio autunno 2018, Rai 1 ha iniziato un interessante esperimento: quello di offrire una fiction quotidiana del pomeriggio con cui fidelizzare i telespettatori di quella fascia oraria, facendola seguire al programma di Caterina Balivo Vieni da me. La scelta è ricaduta su Il paradiso delle signore, che aveva già avuto due stagioni in prima serata e che dunque è stata trasformata in una veste “daily”, con una qualità per molti ...

De Santis su Sanremo : «Salzano organizza i tour di una serie di artisti - non la maggioranza. Giuria d’onore decisa da Baglioni - era meglio con soli musicisti». Valutazioni in corso sul Paradiso Delle Signore e sul post TG1 : Teresa De Santis Smaltita l’«ubriacatura di ascolti» del Festival di Sanremo – come lei stessa l’ha definita - Teresa De Santis ha fatto il punto della situazione. A due mesi e mezzo dalla sua nomina a direttrice di Rai1, ieri la giornalista è stata ascoltata in Vigilanza, dove ha parlato della kermesse canora appena conclusa (con polemiche annesse) ed ha accennato a due aspetti importanti del palinsesto della rete ammiraglia: ...

