Guerra del latte in Sardegna | tregua finita | pastori assaltano cisterna a Cuglieri

Haiti sull'orlo della Guerra civile : Altre proteste sono attese nei prossimi giorni. Almeno 100 turisti canadesi sono riusciti a lasciare Haiti a bordo di un aereo durante un breve momento di tregua dagli scontri, ma molti espatriati e ...

Cina-Usa - come funziona la Guerra per il controllo del “nuovo” web : Il timore è che il 5G sarà la mossa da scacco matto della Cina nella corsa all’intelligenza artificiale e all’internet delle cose. Trent’anni fa due politologi Olson e Hirshman avevano spiegato teoricamente che il materialismo dialettico non avrebbe retto e che le tecnologie avrebbero rimpiazzato le ideologie. Il 5G potrebbe rappresentare il ritorno al Novecento delle nazioni? ...

Albania - guerriglia urbana a Tirana : assalto al palazzo del Governo - incubo Guerra civile a un passo dall’Italia [FOTO] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Lancio di pietre contro il treno della Circumflegrea - ferito un ragazzo : 'È una Guerra' : Ieri un uomo ha scagliato con forza una bottiglia contro il parabrezza di un bus dell'ANM mandandolo in frantumi, questa sera un altro episodio di violenza contro un treno della Circumflegrea. 'Quando ...

Graziani : 'La Juve non può avere timore dell'Atletico - chi ha paura non va alla Guerra' : Ciccio Graziani, ex attaccante della Nazionale di calcio, ha espresso le sue opinioni su alcuni temi caldi riguardanti i top club italiani ai microfoni di Radio Sportiva. La Juventus, per l'ottavo di finale di Champions League, mercoledì affronterà l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. La sfida si annuncia quanto mai tosta perché i colchoneros sono a pari livello con gli ospiti, ma il campione del mondo '82 pensa che la squadra di ...

Anche il "criminale" Churchill è una vittima della Guerra alla storia : Roma. “Prima o poi ci prenderanno le statue di De Gaulle, Churchill, Roosevelt e altri, come se fossimo invitati a una nazificazione del passato occidentale”, scriveva un paio di anni fa sul Figaro Mathieu Bock-Côté. “Si educa a odiare la propria civiltà”. In Inghilterra impazza la guerra al passato

Sicurezza - Leonardo muove le pedine nel risiko della Guerra cyber : Il Soc di Leonardo a Chieti (foto: Leonardo spa) Pisa – L’ultima commessa è arrivata il 13 febbraio. Un’estensione di contratto, per essere precisi. Leonardo (l’ex gruppo Finmeccanica) ha rinnovato per altri diciotto mesi la fornitura di servizi di Sicurezza informatica all’Organizzazione del trattato nord Atlantico (Nato). L’intesa prosegue da sette anni: in 29 Paesi una squadra di 200 esperti monitora, gestisce e ...

Salvini in campo per fermare la Guerra del latte : Roma, 14 feb., askanews, - 'Oggi pomeriggio sarò al ministero per un incontro ad oltranza per trovare una soluzione con tutte le parti interessate: pastori, imprenditori, consorzi, cooperative, ...

Guerra del latte - blocchi stradali e assalti : dalla Sardegna alla Sicilia - si allarga il fronte : Prosegue nell'Oristanese, in particolare sulla Statale 131 la protesta dei pastori per la vertenza sul prezzo del latte. La 'Carlo Felice' risulta bloccata al chilometro 119 all'altezza di Paulilatino ...

Guerra del latte - blocchi stradali e assalti : dalla Sardegna alla Sicilia - si allarga il fronte : ...con la partecipazione di tutte le componenti al fine di un completo coinvolgimento e di una reale condivisione delle strategie sugli obiettivi e sugli strumenti da adottare per una nuova politica a ...

Calabria - la Guerra della Lega : lettera a Salvini per rimuovere Furgiuele. “Con lui partito al centro di perplessità e ombre” : Poca “trasparenza”, tante “ombre” e “logiche perverse” nella gestione della Lega in Calabria. La denuncia arriva dalla base del partito di Matteo Salvini, con una lettera firmata da 200 militanti che chiedono la testa del deputato Domenico Furgiuele. A meno di un anno dalle elezioni comunali e regionali, il terremoto nel Carroccio in salsa calabra è solo questione di ore. Se fino a qualche anno fa, a queste latitudini, non si poteva nemmeno ...

'I caduti della Grande Guerra? Sfigati'. La frase costa una multa ad una ventiduenne : MACERATA 'Abito in via 226/o Reggimento fanteria, quattro sfigati morti in guerra'. In questo modo, stando a quanto riporta l'Ansa, una 22enne di Macerata ha indicato i riferimenti dell'intitolazione ...

Dietro lo scontro su Bankitalia spunta la Guerra dell'oro : di chi sono i lingotti? : 'Le riserve auree sono degli italiani, restano lì'. Salvini smentisce le ipotesi che il governo possa usarle per scongiurare l'aumento dell'Iva o una manovra bis. I due vicepremier parlano di ...