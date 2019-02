fanpage

: Genova. Pestata e legata con lo scotch. Poi il branco la stupra a turno - gianluca1960cim : Genova. Pestata e legata con lo scotch. Poi il branco la stupra a turno - carlo7464 : Pestata e legata con lo scotch. Poi il branco la stupra a turno - soloio0509 : RT @LegaNelCuore: Pestata e legata con lo scotch. Poi il branco la stupra a turno Orrore a Genova: la donna sequestrata e picchiata da un i… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) L'hanno trovata terrorizzata chiusa in una camera da letto. In manette un 50enne italiano e tre giovani di 24, 25 e 30 anni che la notte di San Valentino hannoto e percosso la donna di origini brasiliane per ore. A salvarla la polizia, grazie anche al contributo di un residente.