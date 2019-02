Biathlon | Dorothea Wierer entra nella storia | terza al mondo capace di vincere una gara

VIDEO Biathlon - l’Italia vince la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer in trionfo a Soldier Hollow : L’Italia ha vinto la staffetta single mixed di Soldier Hollow, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Dorothea Wierer e Lukas Hofer si sono scatenati negli USA e hanno così conquistato una vittoria pesantissima, la prima per il nostro Paese in questo nuovo formati di gara. Wierer si è ampiamente riscattata dopo gli otto errori commessi nell’inseguimento di ieri ed è stata perfetta al poligono meritando il successo ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta in testa - Vittozzi seconda a dieci punti! Cosa cambia con gli scarti : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : vince Roeiseland - quinta Kuzmina. Dorothea Wierer è ottava - dodicesima Lisa Vittozzi : La norvegese Marte Olsbu Roeiseland domina la 7.5 km sprint, acquisisce un buon margine su tutte le avversarie in vista dell’inseguimento di sabato e riapre la lotta per la Coppa del Mondo generale di Biathlon: a Soldier Hollow lo scenario che si materializza è il peggiore per le azzurre. Arriva anche il quinto posto della slovacca Anastasiya Kuzmina, mentre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono, rispettivamente, ottava e dodicesima. In ...

LIVE Biathlon - 7.5 km Soldier Hollow 2019 in DIRETTA : Olsbu micidiale! Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi perdono qualcosa sulla norvegese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Soldier Hollow, vicino a Salt Lake City, nello Utah: oggi, giovedì 14, alle ore 19.15 italiane in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier. Innanzitutto mancheranno la slovacca Paulina Fialkova, che così alza definitivamente ...

Biathlon - Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019 : Dorothea Wierer - Lisa Vittozzi e la sprint che può indirizzare la classifica generale : Scatterà nella serata italiana la tappa della Coppa del Mondo di Biathlon di Soldier Hollow con la 7.5 km sprint femminile: alle ore 19.15 italiane partirà la gara che molto potrebbe dire anche in ottica classifica generale, con le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi che puntano ad allungare sulle inseguitrici. Innanzitutto mancheranno la slovacca Paulina Fialkova, che così alza definitivamente bandiera bianca nella corsa alla vittoria ...

