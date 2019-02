Anzio | abusa della figlia per 5 anni | militare in manette e sospeso dal servizio

Blastingnews

: Militare abusa della figlia ad #Anzio (Roma): l'Esercito avvia procedure per la sospensione dal servizio - Agenzia_Ansa : Militare abusa della figlia ad #Anzio (Roma): l'Esercito avvia procedure per la sospensione dal servizio - MarcoGa25604703 : RT @Agenzia_Ansa: Militare abusa della figlia ad #Anzio (Roma): l'Esercito avvia procedure per la sospensione dal servizio - LobbaLuisa : RT @Agenzia_Ansa: Militare abusa della figlia ad #Anzio (Roma): l'Esercito avvia procedure per la sospensione dal servizio -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Si tratta di una triste vicenda consumata nel comune di, in provincia di Roma, dove un uomo di 45è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza ed abusi sessuali nei confronti di una minorenne. L'indagato, arruolato danell'esercito, non ha proferito parola alcuna al momento dell'arresto e si è fatto prelevare senza nessuna reazione, né azioni intimidatorie. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, le violenze nei confrontiandavano avanti da ben 5, fino a quando la bambina, ormai 15enne, non ha trovato il coraggio di rivolgersi alle autorità locali e denunciare "il mostro".arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai dUna terribile storia considerata come un vero e proprio calvario da quella ragazzina che, a distanza di 5, ha trovato la forza ed il coraggio per denunciare l'uomo cheva ...