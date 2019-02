Rogo nella tendopoli dei braccianti | muore un 25enne

Nuovo Rogo nella tendopoli di San Ferdinando - muore un giovane migrante : Di Nuovo fiamme e morte nella tendopoli di San Ferdinando , in provincia di Reggio Calabria. Aldo Diallo, senegalese di 25 anni, è morto nell'incendio scoppiato questa notte tra le tende e le baracche ...

Napoli - blitz anti-degrado nel parco della Marinella : ruspe sulla Rogo redo napoletana : Un blitz anti-degrado dopo la denuncia del Mattino. Dalle prime ore dell'alba è in corso un maxi blitz di polizia, carabinieri, vigili urbani e personale tecnico dell'Asia nel parco ...

Parco Marinella terra di nessuno - ecco la Rogo redo di Napoli : Neanche baracche si possono definire. In realtà sono pezzi di plastica, stracci, tagli di lamiera e avanzi di cartone messi insieme per proteggersi dall'umido, dalla pioggia e dal...

Roma - Caudo : “Tmb Salario - dopo il Rogo 2mila tonnellate di rifiuti all’aria aperta e viavai di mezzi”. Ama : “C’è autorimessa” : Poco meno di un mese dopo l’incendio che lo ha distrutto rendendo inutilizzabili i suoi impianti, non si spengono le polemiche sul tmb di via Salaria, a Roma. Gli abitanti dei quartiere lamentano la mancanza di risposte da parte del Campidoglio, denunciano il continuo via vai dei mezzi Ama, chiedono la chiusura ufficiale della struttura e la bonifica della zona. “dopo l’incendio la situazione è peggiorata – ha detto Giovanni ...