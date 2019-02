Podio per gli atleti aquilani ai campionati regionali di pesistica olimpica

Loredana Bertè fuori dal Podio di Sanremo 2019 : i fischi della sala stampa per il quarto posto : Agenzia Vista, Sanremo, 10 febbraio 2019 Finita la gara della 69esima edizione del Festival di Sanremo, fischi da parte della sala stampa per la bocciatura di Loredana Berté e Achille...

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA : Finale imperdibile : Mahmood - Il Volo e Ultimo sul Podio. Pubblico infuriato : tutti per la Bertè : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport seguirà ogni attimo della serata decisiva del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Si assegnano il titolo e il premio della critica “Mia Martini” al termine di una serata ricca di emozioni e ...

Daniele Silvestri e Rancore. Silvestri porta al Festival un brano mica facile. E molto bello. Si fa accompagnare da Rancore, uno che sa usare parole e fantasia. 9, invitandovi ad ascoltare Rancore, se non lo fate già.

Coppa del Mondo : Pellegrino secondo nella sprint di Lahti. Per l'azzurro 24° Podio in carriera : podio numero 24 in carriera per Federico Pellegrino che a Lahti, sulla pista dove due anni fa ha vinto il titolo mondiale, nella sprint in tecnica libera di Coppa del Mondo, si arrende soltanto all'insaziabile Johannes Klaebo, leader della classifica generale e di specialità che stavolta ha dovuto soffrire più del previsto per portare a casa il successo. l'azzurro ...

LIVE Italia-Galles rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : azzurre - serve la vittoria per sognare il Podio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Galles, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: dopo la vittoria nel match d’esordio in Scozia per 7-28 (incamerato anche il punto di bonus offensivo) le azzurre di Andrea Di Giandomenico ospitano a Lecce il Galles, sconfitto per 52-3 all’esordio in Francia. Manuela Furlan e compagne partiranno nettamente favorite sulla carta. Nel ranking mondiale le azzurre ...

sempre super-Moioli : Michela seconda a Feldberg - 23° Podio della carriera in Coppa del Mondo : ... dove è ripresa la Coppa del Mondo dopo una pausa lunga un mese e mezzo, l'azzurra ha conquistato il podio numero 23 in carriera, chiudendo seconda alle spalle di una leggenda di questo sport come ...

LIVE Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 in DIRETTA : niente Podio per Paris - Norvegia vicina alla doppietta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). E’ una gara attesissima per l’Italia, che cala l’asso Dominik Paris. Il 29enne altoatesino è reduce dall’oro in superG che lo ha consacrato tra i più grandi azzurri di tutti i tempi. Potrà dunque gareggiare a cuor leggero, vada come vada, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio dal punto di vista mentale ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Lahti 2019 in DIRETTA : alle 13.30 le finali - Federico Pellegrino per il Podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Lahti in Finlandia: oggi, sabato 9 febbraio. alle 11 sono in programma le qualificazioni e dalle 13.30 quarti di finale, semifinali e finali. Per tutti gli atleti al via si tratta di una vera e propria prova generale in vista dei Mondiali di Seefeld in programma fra due settimane, a partire dall’azzurro ...

Biathlon - Podio sfiorato per l’Italia femminile : 4° posto per Wierer e compagne - peccato per l’ultimo poligono : peccato Italia: Vittozzi e Gontier da urlo, il podio sfuma nel finale. La staffetta chiude al quarto posto dietro Germania, Norvegia e Francia Il sogno del podio sfuma all’ultimo poligono. Federica Sanfilippo, come del resto le sue avversarie, si arrende al vento gelido di Canmore che la porta a sbagliare, così l’Italia, a lungo in testa nella staffetta, chiude quarta a quasi un minuto dal terzo posto. Ma con il ritorno della ...

Sanremo 2019 - perché la "Regina del Rock" Loredana Bertè merita (almeno) il Podio : Il Festival di Sanremo 2019 sta insegnando che dalla storia, dal passato, c2019;è sempre da imparare (vedi alla voce karaoke con i super ospiti musicali), sia per migliorare il presente (e, di conseguenza, il futuro), sia per rimediare a qualche errore commesso. Che risponde, per esempio, al nome di Loredana Bertè, regina senza corona. La cantante è in gara con Cosa vuoi da me, un brano molto rock e adatto alle sue corde, tanto ...

Biathlon - individuale femminile di Canmore : stupendo Podio per Lisa Vittozzi : Biathlon, individuale femminile di Canmore: Lisa Vittozzi ha conquistato una medaglia di bronzo fantastica in terra canadese Subito un podio per l’Italia nell’individuale femminile di Canmore, in Canada, che ha aperto al giorni di competizioni di Coppa del mondo. Il merito è di Lisa Vittozzi, terza nella gara disputata sull’inedita distanza dei 12,5 km (anzichè 15 km) a causa delle basse temperature e vinta dalla ...

Gioia azzurra ai Mondiali di Are - Paris è oro nel superG. Innerhofer sfiora il Podio : 4° : Lo sciatore italiano Dominik Paris vince la medaglia d’oro nel superG ad Are (in Svezia) con un tempo di 1:24.20. Secondi, a parimerito, il francese Clarey e l’austriaco Kriechmayr ad appena 9 centesimi, primo nella classifica di specialità in Coppa del Mondo. Innerhofer ottimo quarto a 0.35. Bene anche Mattia Casse, ottavo (0.50), fuori Matteo Mar...

Mondiali sci 2019 - Sofia Goggia : 'Non mi aspettavo il Podio in SuperG - sono felice' : Sofia Goggia si gode la medaglia d'argento nel SuperG ai Mondiali di Are a soli due centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin. L'azzurra, reduce da una frattura al malleolo che l'ha costretta a ...