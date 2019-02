Pirati strada | morì ragazza | fermato

Infiniti QX InsPiration : il futuro è una strada a zero emissioni [FOTO] : ll prototipo di SUV Infiniti QX Inspiration offre uno sguardo in anteprima sul futuro elettrico della Casa giapponese L’ Infiniti QX Inspiration è un prototipo di suv di medie dimensioni che presenta in anteprima il primo veicolo interamente elettrico della casa automobilistica. La ricerca dell’innovazione tecnologica e propulsiva è da sempre la principale ragione d’essere del brand, e l’elettrificazione costituisce ...