Pedofilia | McCarrick allontanato dalla Chiesa  per gli abusi sui seminaristi

Pedofilia - arcivescovo di Washington McCarrick ridotto allo stato laicale dal Papa : 'Sentenza inappellabile' : per la prima volta si riuniranno gli episcopati del mondo per individuare una linea comune al fine di sradicare questo fenomeno. La punizione di McCarrick è frutto di una rapida indagine. In data 11 ...

Pedofilia : Mccarrick colpevole - spretato : 10.01 L'arcivescovo emerito di Washington, Theodore Edgar Mccarrick , accusato di Pedofilia , è stato dichiarato colpevole dal Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha emanato il decreto conclusivo del processo penale a suo carico. Poiché il Papa "ha riconosciuto la natura definitiva, a norma di legge" della decisone di ridurre il prelato allo stato laicale,la vicenda è"res iudicata cioè non soggetta a ulteriore ricorso". ...

Il Papa ai vescovi Usa - tra Pedofilia e denaro. Il caso McCarrick - accusato di abusi e cardinale "delle Cayman" : Un ritiro spirituale di otto giorni è imposto da Francesco ai vescovi americani come "passo necessario" per rispondere "alla crisi di credibilità che voi state sperimentando come Chiesa". Il Papa non ci sta a farsi mettere sulla graticola dalle responsabilità della nuova ondata della crisi della pedofilia negli Usa, a cominciare dalle inchieste del procuratore di alcuni Stati (Pennsylvania, Illinois ...) e dal caso ...