Medico muore in pochi giorni colpito da un misterioso virus : Una tragica notizia riporta il Gazzettino oggi in edicola. Un famoso Medico del Veneto, Salvatore Albanese, è morto ucciso in pochi giorni da un misterioso virus. Sembrava una banalissima influenza, ...

Pensano sia influenza ma è un misterioso virus : Medico padovano muore in meno di una settimana : Salvatore Albanese, medico padovano famosissimo nella città veneta, è morto a causa di un misterioso virus che all'inizio tutti credevano fosse solo una semplice influenza. In meno di una settimana avrebbe compromesso tutti gli organi vitali. "Salvatore amava la nostra terra ma soprattutto le persone. Anche noi gli abbiamo voluto bene e continueremo a seguire i suoi insegnamenti ma soprattutto la sua opera".Continua a leggere

Veronica muore a 14 anni in ospedale - condannato Medico che la visitò : Il chirurgo che il 2 gennaio 2014 era in servizio in ospedale a Latisana è stato condannato dal giudice del tribunale di Udine a 1 anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, per la morte di Veronica Surian, la ragazzina, 14 anni di San Michele al Tagliamento, che quel giorno si presentò nel nosocomio di Latisana in preda a forti dolori addominali.Continua a leggere

Cocaina sul pene prima di un rapporto orale : l’amante muore - Medico condannato a 9 anni : L'uomo, 43enne chirurgo plastico tedesco, giudicato colpevole di gravi lesioni fisiche che poi hanno portato alla morte della donna di 38 anni sua amante. La vittima si era sentita male in casa del dottore ma nonostante un intervento immediato e il trasporto in ospedale, non vi è stato nulla.Continua a leggere

Medico salva la vita a una bimba nata dopo 12 ore in sala parto - poi muore d’infarto : Ha fatto di tutto per cercare di rianimare quella bimba nata dopo un difficile travaglio durato 12 ore e ci è riuscito. Ma poi, proprio mentre la piccola emetteva i suoi primi vagiti, si è accasciato lui in terra, colpito da un infarto. È successo martedì sera nell’ambulatorio di base di Patanda, nel distretto di Midnapore, in India. L’episodio, raccontato dal Times of India, ha suscitato grande emozione nel Paese dove il Medico è stato ...

Fatale errore Medico : neonato non respira per 26 minuti e muore soffocato. Mamma devastata : Il piccolo Sebastian Clarke ha contratto un'infezione e subito gravi danni cerebrali quando è nato all'ospedale di Kingston Hospital, nel Surrey, lo scorso marzo. Sua madre aveva chiesto disperatamente ai medici di farlo nascere col cesareo, ma il personale si è opposto e ha optato per una "discussa" procedura.Continua a leggere

Colta da un malore in casa - mamma muore tre ore dopo : indagati sanitari dell'ambulanza e Medico del pronto soccorso : Due operatori sanitari del 118 e un medico del pronto soccorso dell'ospedale Martini sono indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte di una donna italiana di 45 anni residente in via ...

Roma choc - bimbo di 5 anni muore dopo circoncisione in casa - grave il fratello : arrestato presunto Medico nigeriano : Un bambino di 5 anni è morto questa mattina a Monterotondo, a nord di Roma, dopo essere stato sottoposto ad una circoncisione dall'interno di una casa famiglia da un presunto medico...

