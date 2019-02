Disponibili 20 minuti di gioco di Anthem

Disponibili 2 nuovi video inerenti ai primi minuti della campagna singleplayer e la modalità Wrecking Zone di Crackdown 3 : Crackdown 3 è una delle esclusive di punta di casa Microsoft la cui pubblicazione è attesa per il 15 di febbraio. Il gioco è sempre stato tenuto sotto controllo da fan e critica in quanto è il primo titolo che sfrutterà il cloud computing per migliorare la distruttibilità ambientale. Qualche ora sono apparsi sul canale YouTube di IGN 2 nuovi video, uno dedicato ai primi 15 minuti della campagna per giocatore singolo e l'altro dedicato alla ...

Metro Exodus : Disponibili in rete 10 minuti di video gameplay : Se siete dai fan della saga di Metro e state aspettando impazienti il terzo capitolo Metro Exodus, dovete sapere che in rete sono stati caricati ben 10 minuti di gioco. Riportiamo di seguito il video gameplay, condiviso da IGN:Metro Exodus, per chi non lo sapesse, è un titolo post-apocalittico sviluppato da 4A Games e pubblicato da Deep Silver. Si tratta per l'appunto del terzo della serie Metro, basata sui romanzi di Dmitrij Gluchovskij. Segue ...