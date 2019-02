ilfattoquotidiano

: Cybersecurity, tre (quasi) novità che ci salveranno dai rischi - ilfattoblog : Cybersecurity, tre (quasi) novità che ci salveranno dai rischi - ingCinzia : RT @Leonardo_IT: Dal 13 al 15 febbraio parteciperemo a #ITASEC2019 qui a #Pisa! Saranno tre giorni di presentazioni e dibattiti dedicati al… - donatellaluisa : RT @Leonardo_IT: Dal 13 al 15 febbraio parteciperemo a #ITASEC2019 qui a #Pisa! Saranno tre giorni di presentazioni e dibattiti dedicati al… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Appena trascorso San Valentino, ricordo che il mio “innamoramento” per la criminalità informatica e per la sicurezza digitale risale al 1986. In questo arco temporale ultratrentennale mi sono adoperato partendo da un timido “petting” intellettuale fino ad arrivare a rapporti più completi (la mia inarrestabile vena goliardica mi impone di mantenere il fil rouge dell’approccio sex-sentimentale) con una tematica capace di sedurre anche i più frigidi.Ho giocato a fare il cacciatore di hacker e spesso la fortuna e una ottima squadra (il mitico Gat della Guardia di Finanza) hanno contribuito a non farmi mancare le soddisfazioni e a lenire il dispiacere di qualche risultato mancato. Adesso in veste di pur privilegiato spettatore, siedo felicemente in curva ma ancora mi infiammo quando vedo che le parole continuano a prevalere sui fatti, il tutto con enorme pregiudizio per il Paese e per i ...