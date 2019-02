COPPA MONDO FONDO COGNE | Pellegrino e De Fabiani rivedono la loro splendida gara

Slittino naturale - COPPA del Mondo Umhausen 2019 : Evelin Lanthaler vince anche la sua nona gara stagionale! : Si è chiusa oggi la Coppa del Mondo di Slittino naturale con la tappa di Umhausen, che ha certificato il trionfo dell’Italia in due delle tre classifiche generali, con la nostra Evelin Lanthaler che ha messo il punto esclamativo ad una stagione insuperabile, nella quale ha vinto tutte le gare disputate, ovvero le sette tappe di Coppa del Mondo, i Mondiali ed i Campionati Italiani Assoluti. Di seguito tutti i risultati odierni: SINGOLO ...

Biathlon – COPPA del Mondo - Vittozzi sesta in classifica generale dopo la pursuit femminile di Soldier Hollow : Vittozzi (6a) scavalca Wierer (20sima) in vetta alla generale di Cdm femminile. A Soldier Hollow la pursuit è vinta da Herrmann Lisa Vittozzi scavalca Dorothea Wierer in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo al termine della pursuit femminile di Soldier Hollow, diciannovesima delle ventisei tappe stagionali in programma. La sappadina, sesta al traguardo con 2 errori, ha approfittato della pessima giornata al tiro ...

Sci freestyle - COPPA del Mondo aerials 2019 : Nikitin e Ramanouskaya trionfano a Mosca : A Mosca (Russia) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Si tornava sulla neve dopo i Mondiali di Park City e lo spettacolo non è mancato in questa prova determinante nella corsa verso la Sfera di Cristallo. MASCHILE – Vince il russo Stanislav Nikitin con 128.96 davanti al cinese Xindi Wang (123.08) e allo svizzero Noe Roth (119.91). Proprio Nikitin e Wang balzano al comando ...

Classifica COPPA del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : Lisa Vittozzi è prima! Superata Wierer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Skeleton - COPPA del Mondo Lake Placid 2019 : Alexander Tretiakov vince e passa al comando della classifica : Sarà sfida a due per la sfera di cristallo: Alexander Tretiakov ha messo la freccia ed è passato al comando. Strepitosa vittoria odierna per il russo campione olimpico di Sochi 2014: al ritorno in gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton al maschile, nella prima tappa della trasferta nordamericana in quel di Lake Placid, arriva la terza vittoria in stagione che vale la prima piazza in classifica con 24 lunghezze sul coreano Yun ...

Sci di Fondo – Federico Pellegrino a quota 13 successi : la classifica dei fondisti italiani più vincenti in COPPA del Mondo : Grazie al successo di Cogne ottenuto quest’oggi, Federico Pellegrino consolida il primato nella classifica dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo Il tredicesimo trionfo in carriera ottenuto nella sprint a tecnica libera di Cogne permette a Federico Pellegrino di consolidare il comando nella graduatoria individuale dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo, con il grande Pietro Piller Cottrer fermo a quota ...

Sci di fondo - COPPA del Mondo 2019. Francesco De Fabiani : “Il podio è merito del pubblico - sembrava di essere alla 50 km di Oslo” : Francesco De Fabiani ha conquistato un eccezionale secondo posto sprint a tecnica libera di Cogne, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. L’azzurrano è stato fantastico di fronte al proprio pubblico, il valdostano teneva tantissimo alla gara di casa ed è stato capace di salire sul podio per la prima volta in carriera in questa specialità. Il 25enne ha addirittura attaccato nell’atto conclusivo e poi in volata è ...

Sci di fondo - COPPA del Mondo 2019. Federico Pellegrino : “Un’emozione incredibile vincere davanti al mio pubblico” : Federico Pellegrino ha vinto la sprint a tecnica libera di Cogne, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. Il Campione del Mondo è semplicemente stato stellare di fronte al proprio pubblico, il valdostano teneva tantissimo alla gara di casa e non ha deluso le aspettative della vigilia imponendosi con grande autorevolezza di fronte al proprio pubblico. Il 28enne è stato praticamente perfetto dall’inizio alla fine, ...

Salto con gli sci - COPPA del Mondo Oberstdorf 2019 : Maren Lundby la spunta su Althaus per 4 decimi. Malsiner 14^ - Runggaldier 26^ : Maren Lundby vince la prima gara del weekend di Coppa del Mondo ad Oberstdorf (Germania) regolando la padrona di casa Katharina Althaus per un’incollatura dopo un testa a testa spettacolare e tiratissimo deciso per appena 0.4 punti in favore della norvegese. La 24enne di Lillehammer ha così conquistato la settima vittoria nelle ultime otto gare disputate, portandosi a quota 8 successi stagionali e 20 in carriera in Coppa del Mondo, ...

Sci alpino - COPPA del Mondo : doppietta Italia dopo 9 anni! Federico Pellegrino firma la 13^ vittoria : Federico Pellegrino ha conquistato la tredicesima vittoria individuale in Coppa del Mondo, il valdostano ha trionfato nella sprint a tecnica libera in quel di Cogne: apoteosi assoluta per Chicco di fronte al proprio pubblico, il Campione del Mondo teneva tantissimo a questo appuntamento in casa e non ha deluso le aspettative dominando la giornata dal primo all’ultimo istante. Il 28enne ha compiuto una fantastica rimonta in finale a causa ...