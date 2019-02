Adriano Ossicini | il partigiano cattolico armato che non obbedì a Pio XII

huffingtonpost

: .@Roma è addolorata per la scomparsa di Adriano Ossicini. Non dimenticheremo il suo coraggio grazie al quale salvò… - virginiaraggi : .@Roma è addolorata per la scomparsa di Adriano Ossicini. Non dimenticheremo il suo coraggio grazie al quale salvò… - ilpost : È morto a 98 anni Adriano Ossicini, ex partigiano e ministro, che salvò decine di ebrei durante la Seconda guerra m… - giusmo1 : (un grand'uomo) Addio a Adriano #Ossicini, ex partigiano, parlamentare, ministro, psicologo e psichiatra. Salvò mol… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Con, psicologo di rilievo, parlamentare per più legislature della Sinistra indipendente, poi della Margherita e del Pd, spentosi a Roma all'età di 98 anni, scompare una figura davvero singolare dicombattente, in armi. "La mia storia è un po' particolare", mi raccontò un giorno, "in realtà io non mi sono mai avvicinato al fascismo perché mio padre era amico di Sturzo, e fungeva da responsabile del Partito Popolare a Roma..." Difatti lo avevano mandato nell'unica scuola, quella di Sant'Apollinare, dove il fascismo e i fascisti non c'erano. Tutti i figli dei popolari erano stati iscritti lì e potevano osservare il fascismo dall'esterno., nato nel 1920, però non si accontenta di osservare, di stare in disparte: nel 1938 matricola di Medicina alla Sapienza prende la parola al Congresso ...