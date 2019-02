Accedere di nascosto al profilo Facebook del partner è reato | la sentenza della Cassazione

ilfattoquotidiano

È reato accedere di nascosto al profilo Facebook del partner. La sentenza della Cassazione

(Di sabato 16 febbraio 2019) È vietato usare le credenziali Fb del proprio, anche se è stato proprio lui a darvele, per controllare le conversazioni che intrattiene con altre persone e – per gelosia – arrivare addirittura ad estromettere dall’accountil “legittimo” titolare del. Lo stabilisce larilevando che un comportamento del genere configura ildi accesso abusivo nella privacy, indipendentemente dal fatto che le credenziali siano state ottenute lecitamente o meno. Per questo la Suprema Corte – con il verdetto 2905 – ha condannato un marito che era entrato “nelFbmoglie grazie al nome utente ed alla password utilizzata da quest’ultima, a lui noti da prima che la loro relazione si incrinasse, aveva così potuto fotografare una chat intrattenuta con un altro uomo e poi cambiare la password, così da impedire alla ...