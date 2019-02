Sonia Pattarino Vs Ivan Gonzalez Video Uomini e donne | ' Perché vuoi punirmi?'

Uomini e Donne - Sonia Pattarino : "Ivan? Voglio uscire dal programma con lui il prima possibile" : Mancano pochi giorni alla scelta di Ivan Gonzalez e una delle sue corteggiatrici, Sonia Pattarino, in una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine', ha affidato i tanti dubbi che, durante il trono, hanno ostacolato il proprio percorso come corteggiatrice: In amore ho sofferto e ho fatto soffrire. La fine del mio matrimonio l’ho vissuta come un fallimento, ma ora cerco il lieto fine. Ivan vede in me fragilità e debolezza, ma io non ...