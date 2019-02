Rugby – Biagi guiderà le Zebre contro i Campioni d’Europa del Leinster a Viadana

Rugby – Zebre - George Biagi concentrato : “essere centurione è un onore - leadership non pesa. Mondiale? Penso una gara alla volta” : George Biagi, centurione delle Zebre, concentrato in vista della gara dello Stadio Zaffanella di Viadana: l’azzurro svela cosa significhi essere un leader dello spogliatoio e volge lo sguardo al futuro imminente e prossimo della sua carriera Le Zebre si sono ritrovate stamane alla Cittadella del Rugby di Parma dopo il weekend libero da impegni agonistici per riprendere gli allenamenti. Agli ordini di coach Bradley il XV del ...

Rugby - Guinness PRO14 – Match speciale contro i Cheetahs per Biagi : diventerà il 5° centurione delle Zebre : Partita speciale per George Biagi quella valevole per il 14° turno del Guinness PRO14 contro i Cheetahs: il capitano bianconero diventerà il 5° centurione delle Zebre Le Zebre hanno concluso la rifinitura stamane al Toyota Stadium di Bloemfontein in Sudafrica dopo l’allenamento di ieri al Grey College in vista della gara di domani. Nel 14° turno del Guinness PRO14 il XV del Nord-Ovest sfiderà al Toyota Stadium della capitale del Free State ...

Rugby – Challenge Cup Le Zebre sfidano lo Stade Rochelais : Biagi guiderà i bianconeri : Biagi guiderà le Zebre domani sera a La Rochelle nella sfida di Challenge Cup coi francesi Le Zebre hanno lasciato stamane Parma in direzione della costa atlantica della Francia dove domani sera affronteranno lo Stade Rochelais nella coppa europea Challenge Cup. E’ la seconda volta che la franchigia federale sfida i giallo-neri francesi allo Stade Deflandre di La Rochelle, dopo la gara della stagione 2015/16 chiusa con la vittoria dei ...